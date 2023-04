Reprodução

Morar nos andares mais altos de um prédio tem inúmeras vantagens. O OÁS, que será o prédio mais alto de Curitiba, está em construção pela GT Building, uma das principais incorporadoras de cidade, e tem como objetivo ser o empreendimento mais icônico da capital paranaense. O projeto prevê uma série de benefícios para quem deseja uma vida em grande estilo e com uma vista privilegiada da cidade.

Localizado estrategicamente no Seminário, o prédio terá um rooftop panorâmico de três andares, sendo essa uma das principais vantagens aos moradores que poderão ter uma vista completa de Curitiba, uma das cidades mais belas do Brasil. Além disso, a região em que está localizado é próxima de diversos pontos turísticos e importantes locais de interesse da cidade, como o Parque Barigui.

O prédio mais alto de Curitiba terá ainda 50 andares, com unidades de 160m² a 280m². Segundo o diretor-executivo da GT Building, Arsenio de Almeida Neto, a ideia do OÁS é conectar os moradores com a cidade por meio de uma vista belíssima lá do alto, quase como se pudessem tocar as nuvens. “Dentre as muitas vantagens de morar nos andares mais altos deste empreendimento, a privacidade e o silêncio se destacam, pois os moradores poderão desfrutar de um ambiente tranquilo e relaxante, perfeito para quem busca um refúgio do estresse da cidade”, enfatiza.

Os últimos três andares do OÁS serão destinados à área de lazer onde serão oferecidas facilidades e serviços exclusivos aos moradores, como piscinas, academia, spa, área gourmet, salão de festas e espaço pet. “Tudo isso com um padrão de qualidade de altíssimo nível, com acabamentos de luxo e materiais de primeira linha”, completa Arsenio.

O 48º pavimento terá uma piscina que percorre todo o andar e um lindo paisagismo, sauna e espelho d’água. Nesse mesmo andar haverá uma área de balanço com piso de vidro para se observar a cidade em 360º graus. O 49º e 50º encantam com a área gourmet, champagne bar e luneta disponível para observar as estrelas. Já o 5º e o 25º pavimento serão ambientes compartilhados e repletos de facilidades para o dia a dia.

No campo da sustentabilidade, o OÁS também é destaque, já que está em busca de conquistar os principais selos que certificam a preocupação dos empreendimentos com o meio ambiente: GBC Condomínio, LEED, PBE Edifica e Fitwell. “Esses selos atestam que o prédio é construído com materiais sustentáveis, tem um sistema eficiente de energia e água, incentiva o uso de transporte alternativo e tem uma preocupação com a saúde e bem-estar dos moradores”, acrescenta o diretor-executivo da incorporadora.

Outro destaque importante do OÁS é o fato de ser um empreendimento Carbono Zero. Desde o início das obras tem sido feita a medição das emissões de CO2 por uma empresa especializada no ramo. Após auferidos os dados, serão comprados créditos de gás carbônico de áreas de reflorestamento e projetos de energia limpa, que compensarão cada tonelada emitida durante a construção.

Morar no OÁS é uma experiência única e exclusiva. “Este será um dos prédios mais luxuosos e modernos de Curitiba, que está cada vez mais verticalizada. Com todas as facilidades e serviços que o empreendimento oferece, o morador terá uma vida de qualidade, conforto e sofisticação”, finaliza Arsenio.