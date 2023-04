(Divulgação)

A busca por trabalho para empresas americanas tem sido uma alternativa rentável para muitos brasileiros que trabalham remotamente. Alavancados pelo cenário pós-pandêmico, cada vez mais profissionais descobriram a possibilidade de trabalhar para empresas do exterior e ter melhorias, tanto nos salários quanto no currículo. Algumas consultorias, como Robert Half, Michael Page e Randstad têm se dedicado a ajudar profissionais brasileiros a encontrar a vaga dos sonhos. Esses recrutadores se encarregam de contratar brasileiros e repassar o pagamento para o trabalhador, que responde aos líderes no exterior.

Trabalhar para empresas do exterior é um sonho para muitos, mas há um sentimento de dúvida que assusta: como receber os pagamentos de forma rápida e segura, sem pagar altas taxas? Samyra Ramos, Marketing Specialist da Higlobe, fintech americana que facilita que freelancers e contratados de empresas americanasrecebam seus pagamentos em dólar, aponta que conseguir vagas em empresas no exterior é uma alternativa rentável, mas faz recomendações aos candidatos. Confira, a seguir, as dicas da executiva:

– Crie uma bio digital e um currículo em inglês, isso irá aumentar suas chances de atrair empresas estrangeiras, além de facilitar aos recrutadores que estiverem em busca de candidatos. Lembre-se que muitos deles buscam talentos através de palavras-chave, então capriche nas escolhas das suas. Revise a gramática e a ortografia para mostrar, a partir do seu currículo, o profissional responsável e atento que você é.

– Esteja com o passaporte em dia. Prestando serviços remotos para empresas estrangeiras, você estará trabalhando do seu país de origem, mas eventualmente pode ter que ir até a sede da empresa no exterior – quem sabe logo no começo, para ser apresentado. Essa pode ser uma boa oportunidade para conhecer outro país e fazer novas conexões.

– Pesquise bem novas oportunidades no exterior. Se atente a cada detalhe, como pagamento, benefícios, obrigações fiscais e emissão de notas referentes aos trabalhos realizados. Caso contrário, você pode ser surpreendido com responsabilidades que não cogitou, pode ser pego desprevenido, e muitos jobs podem ser perdidos, minando seus planos de se tornar um freelancer internacional de sucesso.

Com o processo seletivo concluído e a oferta oficializada, a Marketing Specialist reforça a necessidade de buscar uma empresa idônea para administrar seu salário em dólar no fim do mês, para não ser surpreendido com as altas cobranças administrativas.

“Antes de escolher uma opção de pagamento, verifique as taxas envolvidas e o tempo de processamento para receber a quantia em sua conta do Brasil. Atualmente, existem muitas opções, mas é fundamental escolher uma que tenha transações ilimitadas e autonomia para transferências, podendo optar pelo melhor momento e pelo câmbio mais vantajoso. Oferecemos esses serviços e muitos outros por uma taxa mensal única de US$ 1,99. São diferenciais importantes e permitirão que você curta seus pagamentos de empresas americanas sem complicações”, finaliza.