Corpo de Bombeiros

A 23ª Travessia dos Veteranos do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná aconteceu na manhã deste sábado (07), na Praia Central de Guaratuba e contou com mais de 80 guarda-vidas veteranos. A travessia é em celebração aos 61 anos do serviço de guarda-vidas no litoral do estado. O evento que é organizado pelos próprios guarda-vidas veteranos, é gratuito e reúne várias gerações da categoria.

A largada da travessia aconteceu por volta das 10:20h e contou com o apoio do 8°Grupamento de Bombeiros (8°GB), que prestou apoio com a segurança na areia e na água com motos-aquáticas e pranchões em todo o circuito. Ambulâncias do 8º Grupamento também acompanharam a travessia.

“A travessia dos veteranos tem como objetivo comemorar os 61 anos do serviço de guarda-vidas aqui no estado e também reunir os bombeiros militares e guarda-vidas militares que já atuaram no litoral paranaense. O 8º GB proporcionou toda a segurança para a realização deste evento”, explicou a Capitã do Corpo de Bombeiros Militar, Thayane de Lima.

Dentre os participantes estava o ex-comandante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, coronel Miguel Arcanjo Capriotti que, mesmo com limitações físicas, participou da travessia com apoio de uma moto aquática. “Eu sofri um acidente de helicóptero há alguns e, na sequência, perdi a perna. Mas eu nunca perdi o entusiasmo e nem o amor pelo Corpo de Bombeiros, muito menos pelos guarda-vidas”, contou.

Para o cabo Silvio Trevisan Junior, um dos veteranos participantes do evento, atuou por 27 anos na corporação e contou o quanto é emocionante poder participar de mais uma edição da travessia. “Essa é a 3ª vez que eu participo da travessia dos veteranos e é muito gratificante. Estou até emocionado, pois pude rever colegas que não via há um tempo. Essa profissão é linda e extremamente recompensadora”, disse.

A ação pôde ser acompanhada pelos turistas e pessoas que passavam pelo calçadão da Praia Central.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. No site verao.pr.gov.br é possível conferir a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.