Rodrigo Felix Leal/SEIL

A Corrida do Porto de Paranaguá, no dia 16 de abril, vai proporcionar aos atletas uma experiência inédita dentro de um dos maiores e mais movimentados portos brasileiros. A empresa pública Portos do Paraná e a organizadora do evento Global Vita divulgaram o percurso das provas de 10 km, 5 km e caminhada, com grande parte do trajeto passando por dentro do cais.

O evento é organizado pela empresa pública e marca o aniversário de 88 anos do porto paranaense. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido em cestas básicas que serão destinadas a instituições de caridade do Litoral.

PERCURSO – A largada das provas de 10km e 5 km será na Avenida Ayrton Senna da Silva, passando pela Avenida Portuária até entrar no cais do Porto de Paranaguá onde haverá o percurso interno. Na sequência, os atletas do percurso de 5 km deixam a área de cais e retornam pela Avenida portuária até encerrar o trajeto na Avenida Ayrton Senna da Silva.

No percurso de 10 km, os corredores seguem o mesmo circuito e avançam pela Avenida Bento Rocha, passando pelo Santuário Nossa Senhora do Rocio, segue pelas Ruas Professor Cleto e João Kravitz, Avenida Coronel Santa Rita, Rua Francisco Machado e retorna pela Avenida Bento Rocha e entra no trajeto final na Avenida Portuária até a chegada, na Avenida Ayrton Senna da Silva.

“A prova é 100% plana. Com o percurso de 5 km totalmente dentro do cais do Porto de Paranaguá; e o trajeto de 10 km corre por dentro do porto, vai para a cidade e volta para frente do porto”, destaca Edu Rocha, consultor esportivo.

A concentração e a largada serão na Avenida Ayrton Senna da Silva, em frente ao Palácio Taguaré, sede administrativa da Portos do Paraná. As provas de 5 km, 10 km e a caminhada começam às 8h30; e a corrida kids, às 9h30.

INSCRIÇÕES – As inscrições devem ser feitas no site do evento até 11 de abril, às 12h. As vagas são limitadas. Cada participante receberá um kit personalizado, com camiseta exclusiva do evento, viseira e saco ecológico. Todos os atletas que concluírem o percurso vão receber uma medalha.

O local e a data para a retirada dos kits dos atletas e demais informações serão divulgados pela organização do evento, por meio do site da Portos do Paraná, do site oficial e nas redes sociais da empresa pública.

Serviço:

Prova: Domingo, 16 de abril.

Horário: 8h

Largada e chegada: Av. Ayrton Senna da Silva, 161, em frente ao Palácio Taguaré – Paranaguá

Inscrições: até 11 de abril, às 12h

Valor: R$ 89