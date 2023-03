José Fernando Ogura/SMCS

Neste mês de aniversário de Curitiba, o Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai levar crianças e adolescentes com deficiência, que estudam em escolas especiais, para brincarem na roda-gigante da Praça Santos Andrade e no carrossel do Passeio Público. Os brinquedos acessíveis podem ser aproveitados por toda a população até o mês de maio.

Os primeiros a conhecerem os brinquedos serão os estudantes da Escola Ecumênica, nesta terça-feira (28/3), a partir das 14h30. A roda-gigante da praça será a parada inicial e depois eles seguem para o carrossel do Passeio Público. Em caso de chuva a atividade será cancelada.

Os brinquedos gratuitos funcionam de terça a sexta-feira, das 12h às 20h; e aos sábados e domingos, das 9h às 20h. Às segundas-feiras, acontece a manutenção dos equipamentos.

A mesma programação com escolas especiais será feita na quarta (29/3) e na sexta-feira (31/3) e ao longo da próxima semana, sempre a partir das 14h30.

Aviso de pauta

Crianças e adolescentes de escolas especiais vão brincar na roda-gigante da Santos Andrade e no carrossel do Passeio Público

Quando: terça, quarta e sexta-feira. Dias 28 , 29 e 31 de março

Horário: a partir das 14h30