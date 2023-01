Divulgação

A gravidez é um período que traz inúmeras perguntas às futuras mamães, bem como novas responsabilidades e mudanças no corpo. Se, em todas as fases da vida, dispor de uma alimentação balanceada e rica em nutrientes é importante, o cuidado aumenta ainda mais durante a gestação. Por isso, colocar no carrinho ingredientes versáteis e que atendam esses critérios pode fazer grande diferença.

Além das frutas, verduras, legumes e proteínas, o carboidrato se mostra um dos grupos alimentares com lugar garantido nas refeições. A RisoVita – marca de saudabilidade da Fumacense Alimentos – possui uma gama de produtos à base de arroz para esse fim. Sem glúten e lactose, as bebidas, farinhas e misturas para pães e bolos substituem as versões tradicionais e ampliam o cardápio das mães que seguem uma dieta restritiva.

“O carboidrato é a principal fonte de energia, sendo responsáveis por garantir um crescimento e desenvolvimento adequado do bebê. Tendo isso em mente, não devem ser excluídos de forma alguma da rotina das mamães. É importante que os hábitos adquiridos permaneçam após o parto, agregando na qualidade de vida”, destaca a nutricionista Larissa Zanette (CRN 10 9630).

Priorizar produtos clean label e plant-based pode ser um dos primeiros passos, pois esses não possuem nenhum tipo de agrotóxico químico artificial. No caso da RisoVita, os consumidores podem optar por uma versão orgânica nas bebidas original e de coco, além da farinha tradicional. “Você é o que você come e o que a sua mãe comeu durante a gestação. A deficiência desses nutrientes pode acarretar consequências ao longo da vida adulta da criança, aumentando a chance de desenvolver obesidade e doenças crônicas”, explica Larissa.

Adição de cálcio

Responsável pela formação dos ossos e dentes, o cálcio está entre um dos nutrientes mais importantes durante o período gestacional. Tendo em mente que o corpo humano não o produz, incluir alimentos com quantidades significativas pode auxiliar na absorção pelo organismo. Na RisoVita, todas as bebidas em pó, além do sabor original na versão líquida, possuem adição do mineral, possibilitando fugir da suplementação.

Sobre a RisoVita

Fruto da inovação e diversificação, a RisoVita surgiu no ano de 2014 por conta da grande visão de futuro e vasta experiência no beneficiamento e produção de arroz da empresa Fumacense Alimentos. Aliada à tecnologia europeia de ponta e equipamentos modernos, a marca tornou-se pioneira na América Latina com o início da produção de bebidas vegetais à base de arroz.

Com produtos nacionais e de excelente qualidade, os alimentos são produzidos a partir dos grãos deste cereal. Devido à crescente procura por alimentação saudável, a RisoVita aumentou seu mix de produtos e hoje encontram-se disponíveis as bebidas vegetais líquidas e em pó, farinhas de arroz e misturas para pães e bolos.

Em 2021, com o intuito de oferecer um produto ainda mais saudável para seus consumidores, a RisoVita lançou a sua primeira linha orgânica. Os primeiros produtos disponibilizados nas prateleiras dos supermercados foram a farinha de arroz e a bebida vegetal à base de arroz nos sabores original e de coco. Os novos alimentos não possuem nenhum aditivo químico, encaixando-os perfeitamente na categoria Clean Label e Plant-Based.

Juntamente com o Criciúma Shopping, a Mark At Place e a JS Empreendimentos, a Fumacense Alimentos – com as marcas Kiarroz e RisoVita – faz parte do Grupo EZOS, um grupo econômico lançado em 2020 com um sistema de gestão inovador, por conta da criação do primeiro Centro de Serviços Compartilhados do Sul catarinense.