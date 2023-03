(Divulgação)



A curcumina é um composto ativo encontrado na Curcuma longa, uma planta comum principalmente na culinária indiana, os suplementos a base de curcumina são populares por seus potenciais benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes, que trazem benefícios como redução da dor, podendo ser usada em tratamentos de câncer, além de melhorar a saúde cardiovascular, e cognitiva, prevenindo doenças neurodegenerativas.

No entanto, com a popularização desse tipo de suplemento, passou-se a utilizá-los indiscriminadamente, o que pode gerar uma série de problemas, de acordo com a geneticista e bióloga molecular, Susana Massari, é necessário analisar individualmente cada paciente antes de dar início à suplementação.

“A curcumina é realmente um excelente suplemento, mas para algumas pessoas, pode potencializar alguns problemas sérios de saúde, tudo é uma questão de observar o paciente individualmente em relação aos genes e ao custo-benefício (não monetário, mas na saúde) para aquele paciente em determinado momento da vida, não se pode mais fazer medicina sem levar em consideração essas particularidades“.

“É importante destacar que o que encontramos em suplementos não é o alimento cúrcuma, e sim, a curcumina que é o composto bioativo, o que os torna mais concentrados, ingerir a cúrcuma em si é uma coisa, usar a curcumina isolada de forma indiscriminada é outra“. Afirma Susana Medeiros.

Além disso, segundo Fabiano de Abreu Agrela, Pós PhD em Neurociências, biólogo e aluno de genômica de Susana Massarani, ao aprender mais sobre a substância com a geneticista, mudou seu ponto de vista sobre a substância.

“A curcumina, encontrada na cúrcuma, é um ingrediente que pode ajudar a reduzir o risco de doença de Alzheimer, melhorando a memória e o humor em pessoas com perda leve de memória relacionada à idade, mas a professora Susana me trouxe uma visão que vai além dos estudos que afirmam esses benefícios, assim como temos que analisar o processo nutricional com base nas alterações genéticas que cada indivíduo pode portar“.

Os suplementos a base de curcumina são vendidos livremente com concentrações de mais de 90% da substância prometendo melhoras na circulação, cognição e desempenho sexual, mas é fundamental ter cuidado ao consumir esses produtos sem acompanhamento médico.