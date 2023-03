(Divugação Prefeitura de Jundiaí)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta sobre os sintomas da tuberculose e destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Para marcar Dia Mundial da Tuberculose, nesta sexta-feira (24/3), a sede da secretaria, no Centro, será palco do 1° encontro do programa municipal de controle da doença, com profissionais de epidemiologia e a coordenação de assistência dos distritos sanitários da Saúde.

Os curitibanos cadastrados no aplicativo Saúde Já receberam mensagem de alerta sobre o principal sintoma da tuberculose: tosse há mais de duas semanas, com a indicação de onde procurar orientação e atendimento.

Situação da tuberculose em Curitiba

Curitiba apresentou em 2018 um aumento nas notificações de novos casos – 330 mantendo-se até 2020. Já em 2021 apresentou uma redução de 20,6% (262) nas notificações quando comparado ao ano anterior. Porém, esta queda pode ser um reflexo do isolamento social necessário durante a pandemia de covid-19 e da diminuição da procura pelo diagnóstico na época.

“O avanço da pandemia de covid-19, no ano de 2021, quando foi decretada a situação de alto risco, impactou no diagnóstico da tuberculose, assim como aconteceu com várias outras doenças. É preciso retomar o diagnóstico precoce”, diz a coordenadora epistemológica dos agravos crônicos transmissíveis da SMS, Liza Rosso.

O maior desafio é garantir que a pessoa com tuberculose mantenha o tratamento ininterrupto, que pode durar de 6 meses a um ano. “Quando a pessoa para de tomar os medicamentos, a tuberculose pode se tornar resistente aos antibióticos, o que pode prolongar ainda mais o tratamento e cura” alerta a coordenadora.

Sobre a doença

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos.

Além dos fatores relacionados ao sistema imunológico de cada pessoa e à exposição ao bacilo, o adoecimento por tuberculose, muitas vezes, está ligado às condições de vida. Assim, alguns grupos populacionais, como indígenas, privados de liberdade, pessoas com HIV/aids e pessoas em situação de rua, podem apresentar maior vulnerabilidade em comparação com os demais.

Transmissão

A transmissão da tuberculose é direta, de pessoa a pessoa. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotículas de saliva que podem ser aspiradas por outro indivíduo.

Para evitar a transmissão é importante proteger a boca com um lenço quando tossir, não cuspir e nem escarrar no chão, colocar travesseiros, cobertores e colchões no sol, deixar o quarto ventilado e evitar ambientes fechados e com muita gente.

Cada paciente com tuberculose pulmonar que não se trata, pode infectar em média 10 a 15 pessoas por ano.

Sinais e sintomas mais frequentes:

– O principal sintoma é a tosse seca ou com secreção por mais de duas semanas, podendo evoluir para tosse com pus ou sangue;

– Cansaço excessivo e prostração;

– Febre baixa geralmente no período da tarde;

– Suor noturno;

– Falta de apetite;

– Emagrecimento acentuado;

A pessoa que apresentar tosse há mais de duas semanas deve buscar orientação ligando para a Central Saúde Já, pelo telefone para 3350-9000. Os profissionais poderão identificar a gravidade do quadro ou encaminhar para consulta e exames numa Unidade de Saúde da capital. A Central funciona todos os dias, das 8h às 20 horas.

Fique atento:

Alguns pacientes não exibem nenhum indício da doença, enquanto outros apresentam sintomas aparentemente simples, que não são percebidos durante alguns meses.

Pode ser confundida com uma gripe ou alergia e evoluir durante 3 a 4 meses sem que a pessoa infectada saiba, ao mesmo tempo em que transmite a doença para outras pessoas.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da tuberculose pulmonar se dá por meio de exame de escarro, o qual está disponível em todas as Unidades de Saúde, bem como o tratamento.

O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses. Com o início, a transmissão tende a diminuir gradativamente, e em geral, após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido.

Prevenção

A vacina BCG é obrigatória para menores de um ano, pois protege as crianças contra as formas mais graves da doença.

A melhor forma de prevenir a transmissão da tuberculose é fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível.

Outra forma de prevenção da tuberculose é por meio do tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis. Este tratamento é uma importante estratégia de prevenção para evitar o desenvolvimento da tuberculose ativa, especialmente nos contatos domiciliares, nas crianças e nos indivíduos com condições especiais, como imunossupressão pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), comorbidades associadas ou uso de alguns medicamentos.