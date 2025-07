Curitiba vai aplicar dose de reforço com vacina ACWY contra meningite a partir de julho (Foto: Divulgação/SMS)

A partir desta terça-feira (1º de julho) Curitiba deve ampliar a proteção de bebês contra a doença meningocócica. Seguindo uma nova diretriz do Ministério da Saúde, o município passará a aplicar como dose de reforço nas crianças que completam um ano de idade a vacina meningocócica ACWY, em substituição à vacina meningocócica C.

“As doenças meningocócicas são uma das formas mais graves de meningite, por isso essa substituição da vacina meningocócica C, pela ACWY, no reforço aos 12 meses, é um importante passo na ampliação da proteção das nossas crianças”, avalia a secretária municipal da saúde de Curitiba, Tatiane Filipak. A medida garantirá maior proteção contra as meningites e infecções generalizadas causadas pela bactéria Neisseria meningitidis ou meningococo dos tipos A, C, W ou Y.

A substituição da vacina de reforço faz parte das estratégias adotadas pelo governo federal no plano global da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o enfrentamento das meningites bacterianas até 2030.

Crianças que já completaram o esquema com três doses da vacina meningocócica C não precisam se revacinar com a ACWY. Já as crianças que perderam a dose de reforço aos 12 meses podem receber a vacina ACWY até completarem 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para os adolescentes não haverá alteração, uma vez que a vacina ACWY já é indicada para pessoas de 11 a 14 anos, com aplicação em dose única.

O novo esquema vacinal seguirá este cronograma:

3 meses de idade: 1ª dose da vacina meningocócica C

5 meses de idade: 2ª dose da vacina meningocócica C

12 meses de idade (até 4 anos): dose de reforço com a vacina meningocócica ACWY

11 a 14 anos de idade: dose ou reforço com a vacina ACWY

Cenário epidemiológico

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS), embora não haja, até agora, um registro de aumento de casos de doença meningocócica em 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, a tendência é que o número de casos volte ao que havia antes da pandemia de covid-19.

Em 2025, até a semana epidemiológica 25 (que vai até 21 de junho), foram registrados três casos de doença meningocócica e um óbito. No mesmo período em 2024, foram registrados quatro casos e nenhum óbito.

Considerando o ano completo, em 2024 foram registrados em Curitiba 12 casos e 3 óbitos por doença meningocócica. Em 2019, antes da pandemia, foram 13 casos e nenhum óbito.

“A vacinação é ainda mais importante neste momento em que vemos o número de casos voltarem aos patamares pré-pandêmicos, para que nossas crianças sejam imunizadas e assim estejam protegidas desta grave infecção”, afirma a médica infectologista da SMS, Marion Burger.

Meningites

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. As meningites podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas, mas as bacterianas costumam ser de maior gravidade.

A doença meningocócica, causada pela bactéria Neisseria meningitidis, é uma das meningites mais relevantes, devido o potencial de transmissibilidade.

A transmissão acontece de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e garganta.

Os sintomas são febre alta, fortes dores de cabeça, vômitos e rigidez da nuca. Em alguns casos, podem aparecer manchas vermelhas na pele, que indicam sinal de gravidade e são mais frequentes na doença meningocócica do que nas outras meningites.

Calendário de vacinas

A vacina é a maneira mais eficaz para proteção contra a meningite. O Programa Nacional de Imunização prevê as seguintes vacinas para a prevenção das principais causas de meningite bacteriana: BCG, pneumocócica, meningocócica C, meningocócica ACWY e pentavalente (que previne a meningite pela bactéria Haemophilus influenzae tipo b ou Hib). Confira no site Imuniza Já Curitiba o calendário completo de vacinação.