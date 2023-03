Curitiba é a melhor cidade do Brasil para observação de borboletas, na opinião do webdesigner Roberto Pereira Cyrino, um dos pioneiros cientistas-cidadãos da capital e coautor do “Guia de borboletas neotropicais, enfoque em Curitiba e Paraná”, a ser lançado nesta sexta-feira (17/3). O lançamento da publicação acontece na abertura do 6º Encontro de Observação de Borboletas, promovido pelo Jardim Botânico de Curitiba.

Cyrino conta que a observação de animais é mais que um hobby. Após cinco anos na área, ele já coleciona mais de 1,6 mil registros de 628 espécies no iNaturalist, site colaborativo que reúne contribuições de observadores do mundo todo. Há 20 anos ele também faz observação de aves.

“Só em Curitiba, são 1,2 mil observações, de 438 espécies de borboletas”, conta, orgulhoso. “E isso se deve ao cuidado da cidade com a conservação das áreas verdes, que favorecem muito a reprodução das espécies”, completa.

Para ele, é fundamental também o trabalho da pesquisadora da Prefeitura Maristela Zamoner, do Jardim Botânico de Curitiba e organizadora do Encontro de Observação de Borboletas. “Essa ponte que ela faz entre o cientista-cidadão e a pesquisa científica está ajudando a transformar esses dados em publicações, o que favorece ainda mais a preservação”, explica.

O encontro

Assim como na edição anterior, o evento acontece em formato híbrido – com palestras online pelo YouTube e uma prática de campo. Já nesta sexta-feira, a partir das 18h, acontece a participação da pesquisadora Maristela Zamoner, que detém o recorde de observações de borboletas no iNaturalist.

A programação continua com palestras de pesquisadores do Brasil e da Europa. Na quinta-feira (30/3), acontece a visita para observação de borboletas no Jardim Botânico de Curitiba, a partir das 10h, com encontro em frente à estufa principal.

Não é necessário fazer inscrição e a programação é gratuita.

Serviço: 6º Encontro para Observação de Borboletas

Palestras

Transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=Rq536ZDh-IU

Data: 17/3 (sexta-feira)

Horário: 18h

Temas: Conferência de abertura, com Maristela Zamoner – Brasil

Lançamento do “Guia de borboletas neotropicais, enfoque em Curitiba e Paraná”, com autores

Data: 24/3 (sexta-feira)

Horário: 17h

Tema: Conferência “Lusoborboletas”, com Pedro Pires – Portugal/Reino Unido

Data: 24/3 (sexta-feira)

Horário: 18h

Tema: Conferência “Parcerias entre Ciência Cidadã e a Academia”, com Gilberto Almeida (Brasil)

Data: 31/3 (sexta-feira)

Horário: 18h

Tema: Conferência: “Borboletas capixabas, monitoramento participativo”, com Laura Braga

Data: 31/3 (sexta-feira)

Horário: 19h

Tema: Conferência de lançamento da “Revista de Biodiversidade e Ciência Cidadã”, com Sérgio Augusto Abrahão Morato (Brasil)

Visita de campo

Data: 30/3 (quinta-feira)

Horário: 10h

Local: Jardim Botânico de Curitiba