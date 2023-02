Ainda restam mais de 2500 vagas para a prática de esportes e atividade física em Curitiba. Foto: Levy Ferreira/SMCS

As atividades físicas gratuitas ofertadas nos equipamentos da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), como Clubes da Gente, Centros de Esporte e Lazer e Centros da Juventude, foram retomadas na última segunda-feira (13/2), mas ainda dá tempo de se inscrever.

CLIQUE AQUI para se inscrever

Há 2.583 vagas em modalidades como futsal, voleibol, musculação, ginástica, aulão de ritmos, esgrima, BMX, futebol de campo e muito mais. As aulas são coordenadas pela equipe da Smelj e ocorrem de segunda a sábado, das 7h às 21h, para pessoas de todas as idades.

Requisitos

Para tornar-se um aluno é preciso se registrar no e-Cidadão, o cadastro único do Município de Curitiba, fornecendo o número do CPF e escolhendo uma senha.

Depois o interessado acessa a Área do Aluno no portal Curitiba em Movimento, escolhe a atividade do seu interesse e o centro esportivo que quer frequentar. Se houver vaga disponível, já faz sua inscrição e agenda a data para avaliação física.

A participação nas aulas é autorizada quando os interessados forem aprovados na avaliação física agendada. No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.