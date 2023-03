Daniel Castellano / SMCS

Curitiba tem uma programação especial para marcar o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, que acontece na próxima quinta-feira (16/3). Além de ser o dia do plantio da árvore de número 330 mil do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba, a Secretaria do Meio Ambiente promove uma palestra com o climatologista Paulo Nobre, com o tema: Curitiba e a Mudança Climática: Uma Janela de Oportunidades para o Presente e o Futuro.

O evento acontece no Passeio Público, a partir das 10h, com a veiculação de conteúdo especial preparado pela Secretaria Municipal da Comunicação Social no Coreto Digital. O público pode conferir o vídeo, que traz ações de sustentabilidade da cidade, até às 19h. Haverá também distribuição de mudas de árvores pela Regional Matriz, a partir das 14h.

Paulo Nobre fala sobre mudanças climáticas e oportunidades na Oficina de Música de Curitiba

Para a secretária do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, o evento representa bem o posicionamento de Curitiba frente ao tema. “Estamos sensibilizando as pessoas para a mudança de hábitos e adoção de medidas mais sustentáveis enquanto agimos, plantando árvores e distribuindo mudas para a população”, afirma.

A partir das 14h, o diretor de Mudanças Climáticas da Secretaria, Felipe Maia Ehmke, fala sobre o Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima). Na sequência, com transmissão ao vivo da palestra pelo canal do YouTube da Prefeitura de Curitiba, tem início a fala de Nobre.

Paulo Nobre é bacharel em Meteorologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), doutor em Meteorologia pela Universidade de Maryland, EUA, pós-doutor pela Universidade de Columbia, EUA. Atualmente trabalha como pesquisador titular do Inpe.

O Dia Nacional de Conscientização sobre Mudanças Climáticas foi instituído pela Lei Federal nº 12.533, de 2 de dezembro de 2011, e prevê a realização de atos, eventos, debates e mobilizações relacionados a medidas de proteção dos ecossistemas brasileiros em escolas. A transmissão do evento desta quinta-feira estará disponível em todas as escolas municipais.

330 mil árvores para comemorar

O plantio de muda de araucária no Passeio Público também faz parte da programação pelos 330 anos que Curitiba completa no próximo dia 29 de março. O plantio vai ser feito pelo prefeito Rafael Greca, às 15h, próximo ao lago.

Serviço: Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas

Local: Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Data: quinta-feira (16/3)

Distribuição gratuita de mudas nativas pela Regional Matriz

Horário: 14h

Palestra com o climatologista Paulo Nobre: Curitiba e a Mudança Climática: Uma Janela de Oportunidades para o Presente e o Futuro

Horário: 14h

Transmissão ao vivo: YouTube da Prefeitura de Curitiba

330 anos de Curitiba: plantio da árvore de número 330 mil do Desafio 100 Mil Árvores

Horário: 15h