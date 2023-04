“Nos dias 22 e 23 de abril, Curitiba vai sediar o 2° Festival Esotérico Místico Universo (FEMU) no Clube Dom Pedro II. O evento é uma oportunidade única para os interessados em vivências holísticas conhecerem novas pessoas, práticas, terapias e soluções, após uma curadoria inovadora que fez muito sucesso na primeira edição.

Com uma programação diversa, o FEMU oferece palestras, workshops, feira de produtos e serviços – incluindo terapias alternativas, tarot, florais, mandalas – além de inúmeras atividades para os participantes experimentarem e aprenderem mais sobre o universo místico e esotérico. Não se trata de uma feira de artesanato comum: é uma vivência completa que estimula os sentidos com música, cores, arte e cultura. Imperdível para todas as tribos, principalmente quem é das good vibes!

O Festival tem como objetivo criar conexões, motivando até mesmo quem não acredita em magia, a vivenciar essa experiência única com mais de 150 stands com artesanato esotérico e místico, terapeutas holísticos, oraculistas, curandeiros, benzedeiras e outros profissionais do bem-estar físico, mental e espiritual. Bônus: a edição ainda conta com concurso temático e praça de alimentação.

A idealizadora, Valéria Andrade, que faz parte da equipe do Universo Compartilhado, responsável pelo evento, enfatiza que sua experiência de décadas com organização de eventos a motivou a organizar o Festival, pois era necessário atender a esse público diferenciado e proporcionar oportunidades de entretenimento, autoconhecimento e encontro com grupos de pessoas que compartilham dos mesmos interesses místicos.

Atrações

Concurso de Personagem Esotérico ou místico

A segunda edição do FEMU conta com algumas atrações inéditas, como o concurso de Personagem Esotérico ou Místico, que acontecerá no dia 23, às 15h30. As três melhores caracterizações serão premiadas da seguinte forma:

1º lugar: R$ 200,00

2º lugar: R$ 150,00

3º lugar: R$ 100,00.

Sorteio exclusivo

Quem visitar o 2° Festival Esotérico Místico Universo (FEMU) ainda tem a chance de ganhar um voucher de R$500 e mais um kit esotérico & terapêutico do Universo Compartilhado. Para participar do sorteio, é preciso cumprir as seguintes regras:

– Ir pessoalmente ao Festival Esotérico Místico Universo (FEMU) no dia 22/04, das 10h às 20h, retirar o cupom na recepção e colocá-lo na urna;

– O voucher será sorteado ao vivo, e o ganhador deverá gastar o valor entre os expositores na própria feira, no dia 23/04;

– Só é permitido um cupom por CPF.

E não para por aí

Outras atrações incluem danças temáticas com o Studio Lena Hage e o Studio Paty Ayune, oficina de bonecas com a terapeuta Viviane Kepper, oficina de bordados com Monize, oficina de danças com Lena Hage, palestra gratuita sobre Candomblé e a magia dos Deuses Africanos com Mãe Tati Diniz e apresentação musical de Samba Ile.

Quem pode participar?

Qualquer pessoa que esteja aberta a criar conexões, acreditar em si mesma e esteja pronta para vivenciar uma experiência única é bem-vinda no Festival Esotérico e Místico Universo. O evento é pet friendly, ou seja, os bichinhos também são bem-vindos. Além disso, o festival tem um caráter solidário e para entrar basta doar um quilo de alimento não perecível, destinado a Crenvi ou um item de higiene pessoal, como absorventes, escovas e pastas de dente, destinados a Projeto Igualdade Menstrual, ou livros infantis destinado ao Projeto Dente de Leão.”

Onde será o evento?

Este ano, o evento será sediado no Clube Dom Pedro II, localizado na Rua Brigadeiro Franco, 3662 – Água Verde, em Curitiba – PR, e contará com estacionamento gratuito.

41 992869641 Val Andrade

Saiba mais sobre o Festival neste link

http://www.feirasdouniverso.com.br/esoterico