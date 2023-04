Divulgação NH Curitiba The Five

Em destaque aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e em alusão ao Dia Mundial do Planeta Terra (22/4), Curitiba recebeu a doação de 100 mudas de ipês-amarelos, que serão plantadas ao longo dos canteiros da Linha Verde. Com 22 quilômetros de extensão, o trecho que interliga a cidade do sul ao norte, desde o Pinheirinho ao Atuba, recebe as mudas, doadas pelo NH Curitiba The Five.

Seguindo, sobretudo, à meta 11 dos ODS, que visa apoiar relações ambientais positivas em prol do desenvolvimento regional, a ação de plantio do NH Hotel faz parte da revitalização da área com árvores imunes à corte, escolhidas pela Prefeitura Municipal de Curitiba e baseadas na raridade, beleza, histórico cultural e outras características da espécie.

“Incentivar boas práticas ambientais é importante não só para o setor turístico, mas também para o desenvolvimento regional e a qualidade de vida dos cidadãos. Cada ipê plantado será motivo de sorrisos e, para nós, essa é a melhor retribuição”, comemora o diretor do hotel, Antonio de Albuquerque.