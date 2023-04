Divulgação/Assessoria de Imprensa SEB

Rafael Oliveira de França, 16 anos, é um dos 40 finalistas da Olímpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Aluno do Colégio Dom Bosco – Unidade Ahú em Curitiba (PR), o jovem participa agora de um treinamento presencial em Barra do Piraí (RJ), no qual serão selecionados 10 estudantes que vão representar o Brasil na XVI Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (XVI IOAA) e na XV Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (XV OLAA).

“É uma satisfação muito grande para todos nós do Colégio Dom Bosco ter um de nossos alunos como finalista da OBA. Esse feito notável reforça nossos pilares de inovação, excelência e diferenciação. O Rafael tem mais um grande desafio pela frente. Todos os seus colegas e professores estão na torcida”, diz Thiago Cachatori, Diretor do Colégio Dom Bosco.

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Rafael vai passar agora por um treinamento constituído de aulas, palestras, resolução de exercícios, aulas de revisão de planetário, manuseio de telescópios, reconhecimento de céu e construção e lançamento de foguetes e de suas bases de lançamentos, além de provas teóricas e observacionais. Os 10 primeiros colocados serão divididos em duas equipes e vão formar o time brasileiro que vai disputar a XVI IOAA e a XV OLAA.