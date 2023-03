Curso para protetores de animais de Curitiba tem novas turmas. Veja como se inscrever gratuitamente. Foto:Cesar Brustolin/SMCS (arquivo)

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba e a ONG Projeto Ajudei estão com sete turmas abertas para o curso Capacitação Gerencial na Causa Animal, voltado a protetores. Os interessados podem fazer a inscrição diretamente pelos links das turmas, conforme as datas desejadas.

VEJA ABAIXO as datas e inscreva-se

Serão abertas 30 vagas por turma. A capacitação é gratuita e a carga horária é de 10 horas, com cinco dias de aulas online ao vivo. A primeira turma tem aulas de 3 a 6 de abril e a última de 15 a 18 de maio.

No ano passado, o curso foi oferecido para 175 participantes em dez turmas.

A obtenção do certificado de conclusão do curso é requisito para a renovação anual do cadastro de protetor junto à Rede de Proteção Animal, explica o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

“O cadastro garante acesso aos benefícios municipais, como a castração gratuita de animais, a participação das edições presenciais do evento de adoção Amigo Bicho e do Banco de Ração”, diz.

Conteúdo

O curso auxilia organizações e protetores ligados à causa a terem sustentabilidade em suas ações de resgate e cuidado com os pets da cidade, abordando temas como a estrutura organizacional, financeira, jurídica e de comunicação.

Os alunos terão informações sobre a formalização das organizações, como fazer a sua estruturação, fluxo de caixa e captação de recursos, comunicação nas redes sociais e insights jurídicos na causa animal, além de abordagens práticas sobre o uso do Sistema de Identificação Animal (SIA) da Prefeitura.