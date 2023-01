Divulgação/Cia. Marítima

No verão, é muito comum passar o dia na praia e depois encontrar os amigos em um bar ou um quiosque para aproveitar o resto da noite, e para fazer essa dupla jornada, nada melhor do que apostar em peças coringas e leves que transitam bem entre a praia e o Happy Hour. As peças de praia, sejam elas saídas de praia, calças de tule, blusões e até mesmo as cangas, podem se tornar o look perfeito para você curtir a noite em um bar ou em um restaurante. Com todas as suas cores, diferentes tecidos e estampas, as peças de praia oferecem infinitas possibilidades para o seu guarda-roupa.

A Cia Marítima, por exemplo, tem apostado cada vez mais em moda beachwear casual, que combina a leveza dos looks de praia com a elegância para sair à noite. Combinados aos elementos esportivos e até o tweed, biquínis e maiôs podem compor looks criativos, confortáveis e, claro, muito estilosos.

As famosas cangas de praia, podem ser facilmente utilizadas para compor os looks de Happy Hour. Amarrá-las como pareô é a forma mais conhecida de deixar elas com um ar mais sofisticado, mas não para por aí. Você pode transformá-la em blusa, vestido e até minisaias.

A tendência do tule está super em alta ainda neste verão de 2023, dessa vez não só nos tops, como também nas calças e até mesmo nos vestidos. Para usar e abusar da transparência no calor, a moda combina perfeitamente com um biquíni, principalmente o hot pants, dessa forma você está pronta para curtir uma praia ou ir para um Happy Hour com as amigas.

Para compor o look, não pode faltar o sapato, e é claro que a rasteirinha acaba sendo a escolha ideal para ir da praia ao bar ou restaurante. A Vinci Shoes, marca especializada em flatwear, aposta nas rasteirinhas metálicas, tendência para 2023, e nas papetes, principalmente em cores claras ou metálicas.