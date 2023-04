(Divulgação)

Celebrado em 13 de abril, o Dia do Beijo é uma data que homenageia uma das mais significativas formas de demonstrar carinho. A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional define o beijo como uma “expressão de afeto fundamental para fortalecer e manter os laços”.

“O beijo proporciona uma série de benefícios importantes para a saúde, sejam físicos ou emocionais”, afirma Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexologia Clínica, membro da SBRASH (Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana) e especialista em Educação para a Sexualidade pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/SC).

Segundo Monica Machado, psicóloga, fundadora da Clínica Ame.C, pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein; independentemente do tipo de beijo, o ato é prazeroso em qualquer relacionamento afetivo.

Uma pesquisa da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, analisou os benefícios do beijo e concluiu que ele melhora o sistema imunológico, ajuda a combater o estresse e, em alguns casos, pode contribuir também com o sistema nervoso parassimpático, mecanismo que o corpo assume quando estamos confortáveis e relaxados.

Confira alguns destes benefícios:

Reduz o estresse e aumenta o bem-estar

Um estudo publicado no Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science (AAAS) comprovou que o beijo estimula a liberação de hormônios neurotransmissores como dopamina e serotonina, responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar.

“Quanto mais apaixonado for o beijo, mais hormônios são liberados. Além disso, estes neurotransmissores inibem o cortisol, hormônio ativado em momentos de estresse e que causa diversos malefícios ao organismo”, pontua a psicóloga Monica Machado.

Aumenta a libido na relação sexual

O ato de beijar na boca está intimamente ligado ao desejo sexual. Tanto no homem quanto na mulher, o beijo na boca libera testosterona, o principal hormônio responsável pela libido e pela atração sexual.

“Se o casal costuma se beijar com frequência, a relação íntima se torna muito mais prazerosa. Já a ausência ou escassez de beijos é um fator altamente relacionado à falta de orgasmo nas mulheres, à disfunção erétil e, consequentemente, à insatisfação sexual do casal”, alerta Claudia Petry.

Fortalece a imunidade

O beijo pode aumentar o desempenho do sistema imunológico, uma vez que as bactérias que normalmente circulam na troca de secreção e saliva são importantes para ajudar o organismo a ganhar mais resistência, criando anticorpos e equilibrando as defesas imunológicas. Mas, se estiver doente, guarde o beijo para depois.

Beneficia o corpo todo

Sabia que um beijo queima de duas a três calorias por minuto, ao movimentar 34 músculos faciais e 112 músculos relacionados à postura? Além disso, a excitação durante um beijo provoca uma vasodilatação no corpo todo.

“A abertura dos vasos, juntamente com a aceleração da frequência cardíaca de 70 a 140 pulsações por minuto, contribui para o aumento da quantidade de sangue levada aos tecidos. Essa intensificação da circulação nutre as células, tonifica a pele e até ameniza dores no corpo, como enxaqueca e dor de cabeça”, conta Claudia Petry.

Melhora a autoestima

Um bom beijo aumenta a produção de ocitocina, conhecido como o hormônio do amor e do afeto, e da vasopressina, hormônio cuja ação está associada ao fortalecimento de vínculos afetivos.

“Tudo isso gera sentimentos de conquista, de sedução, desejo e realização, elevando a autoestima e autoconfiança, fundamentais para avaliar as situações de forma clara, ter expectativas reais e manter sua mente livre de julgamentos desnecessários”, finaliza Monica Machado.