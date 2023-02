(Reprodução)

Celebrado no dia 19 de fevereiro, o Dia do Esportista é uma data para incentivar a prática de atividades físicas e promover uma vida mais saudável. Praticar esportes é com certeza uma das melhores formas de ter mais disposição para lidar com o dia a dia. Além disso, manter o corpo ativo é importante não apenas para o físico, mas também para o autocuidado com a saúde mental. Praticar esportes contribui para regular o sono, auxilia no controle da ansiedade e do estresse e diminui riscos de doenças a longo prazo.

A tecnologia pode ser uma grande aliada do esporte e ajudar a intensificar resultados dos treinos e a manter a saúde do corpo. Através de aplicativos, é possível melhorar o desempenho na prática esportiva, monitorar aspectos físicos, controlar partidas e mapear trajétos. Conheça 5 apps que irão te ajudar na rotina de exercícios:

Betterfly

A startup Betterfly oferece ao mercado corporativo uma solução digital que estimula os usuários a cuidarem de sua saúde mental, física e financeira. Ações saudáveis se refletem não só no seu próprio bem-estar como são convertidas em doações para diversas causas sociais. Os colaboradores têm acesso, via app, a uma série de benefícios como telemedicina, psicologia, nutrição, educação financeira, fitness e meditação, entre outros.

A plataforma transforma os hábitos saudáveis dos usuários – como dançar, meditar, passear com o cachorro – em moedas virtuais que são revertidas em água potável, mudas de árvores para reflorestamento ou pratos de comida e, ao mesmo tempo, aumentar a cobertura do seguro de vida, sem nenhum custo. Ou seja, a prática esportiva é convertida em doações para causas sociais e ambientais, impactando positivamente o usuário e também a sociedade.

Sleep Cycle

O aplicativo Sleep Cycle, traz como um de seus diferenciais a promessa de que o usuário acorde mais disposto, sem fazer o uso de smartband, e por meio de uma tecnologia patenteada que reduz traumas no começo do dia. O app é capaz de analisar o comportamento de sono do usuário através do microfone do celular.

O algoritmo do aplicativo tem a capacidade de, após alguns dias de aprendizado dos seus padrões, detectar as fases leve, média, e profunda de sono. Como cada uma delas ocorre várias vezes na mesma noite, o Sleep Cycle promete te despertar apenas quando você estiver na fase mais leve, que é quando ficamos com a sensação de um despertar mais tranquilo e menos trabalhoso. Sendo assim, para quem tem dificuldade de acordar para praticar exercícios, esse aplicativo é uma boa pedida para auxiliar na prática de exercícios diariamente.

Strava

O Strava é um aplicativo de corrida, ciclismo e treino, no qual é possível compartilhar suas conquistas e incentivar outras pessoas, possibilitando também que as mesmas comemorem com você. Ele possui mais de 30 esportes, e é possível acompanhar a evolução do seu condicionamento físico, por meio de metas, diário de atividades, e análises personalizadas para você entender melhor como está se saindo.

Além disso, ele trás também algumas dicas, como recomendações inteligentes de rota, ou possibilitando que você mesmo personalize o caminho que deseja percorrer. Utilizar o Strava é um ótimo meio de iniciar uma rotina de exercícios, ser motivado por outras pessoas, e se inspirar em quem já está praticando a mais tempo.

Freeletics

O aplicativo funciona como uma plataforma de treinos curtos, eficazes e personalizados, criado com o intuito de intensificar a atividade física ao decorrer do tempo. Além disso, você também recebe uma orientação nutricional, apoio de outros atletas, e treinos divididos de acordo com o seu interesse, como corridas, força e resistência, treinos de 15 minutos, e uma infinidade de opções.

Com a correria do dia a dia, ir à academia nem sempre é uma opção, por isso, os treinos oferecidos pelo aplicativo podem ser feitos no conforto de sua casa. Baixar o Freeletics é uma boa opção para começar aos poucos e treinar no conforto da sua casa com o suporte de uma academia.

Nike Training Club

O aplicativo desenvolvido pela marca de artigos esportivos Nike, oferece diversos tipos de treinos, desde o iniciante ao avançado, tudo gratuitamente. As modalidades variam desde força e cardio, a sessões de yoga e mobilidade. Ademais, os exercícios são separados em categorias que abrangem tipos de treinos com ou sem equipamentos, curtos e para atletas.

É possível criar um plano de treino individual e personalizado, de acordo com seu objetivo e disponibilidade. Trazer o Nike Training Club para o seu dia a dia é uma ótima forma de iniciar seus treinos, começando moderadamente e podendo observar seus resultados a longo prazo. Sem contar também que é um aplicativo intuitivo e de fácil manuseio.