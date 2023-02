Alessandro Vieira/AEN

Celebrado em 20 de fevereiro, o Dia Internacional do Gato chama atenção para uma das espécies de estimação mais populares do mundo. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 20 milhões de gatos habitam lares e corações dos brasileiros. Com habilidades incríveis, incluindo visão noturna aguçada, caça e agilidade surpreendentes, os “Felis Catus”, são popularmente reconhecidos pela independência, mas os tutores devem se atentar a cuidados especiais para com os companheiros. Bruno Alvarenga, professor de Medicina Veterinária do CEUB, dá dicas preciosas para preservar a saúde dos gatinhos.

Alimentação e hidratação: Bruno recomenda a distribuição de potes e água pela casa, com pelo menos uma fonte de água circulatória, pois os gatos tendem a preferir água em movimento. É importante fornecer diariamente alimento húmido. “Os donos devem estimular a ingestão de líquidos pelo felino, além de acrescentar água ao alimento”, indica. Para gatos saudáveis, é interessante deixar à disposição ração seca, optando, sempre que possível, por linhas super premium. Vale ainda investir em potes comedouros rasos para evitar amassar as vibrissas dos gatinhos (bigodes), que são órgão sensoriais sensíveis.

Banheiros: como os gatos são exigentes, no caso de evitar distúrbios de eliminação,o tutor deve ter uma caixa de areia a mais que o número de gatos, com dimensão de uma vez e meia o tamanho do animal. Jamais utilize produtos com cheiro para a caixa sanitária, gatos tendem a ter aversão a eles. Sempre que possível, recolha os dejetos e troque semanalmente a areia da caixa. “Polvilhar bicarbonato de sódio no fundo caixinha é muito eficiente para reduzir odores. Havendo alteração fecal, é recomendado fazer coleta das fezes para exame e procurar o veterinário para o tratamento devido”, explica.

Higiene: o banho nos gatos é um ponto divergente entre os especialistas. Alguns são radicalmente contra esta ação, porém Alvarenga considera que, em geral, gatos de pelos curtos podem tomar banho a cada 3 meses e de pelo longo a cada 6 meses com xampu e condicionador adequados e sem cheiro. Sobre a higiene oral, o ideal é escovar diariamente os dentes com creme dental e escova veterinária, caso o hábito tenha sido introduzido na rotina dos gatos desde filhotes. “Qualquer mudança na rotina de um gato adulto pode ser mal recebida por ele e ser um motivo para o desenvolvimento de alteração mediada por estresse”, ressalta.

Os pelos também precisam de cuidados especiais: devem ser escovados diariamente ou sempre que possível. A escovação periódica previne doenças dermatológicas e distúrbios gastrointestinais, além de auxiliar na redução dos pelos dispersos pela residência. “Para evitar acidentes, recomendo que os donos de gatos domiciliares também devem aparar as unhas dos felinos, cortando a cada 14 dias ou uma vez por mês”.

Segurança: em busca de uma posse responsável e que preserve o bem-estar destes animais, é contraindicado permitir que estes tenham acesso à rua de forma desassistida. “Para garantir a segurança, moradores de apartamento devem instalar telas nas janelas, evitando também fugas, quedas, brigas e contágio de doenças”.

Transporte seguro: é fundamental ter uma caixa de transporte exclusiva para o gato e essa caixa não pode ser emprestada e caixas transparentes devem ser evitadas. “Os gatos vivem em um mundo de cheiros e feromônios, entrar em uma caixa com cheiro de outro felino pode ser uma experiência bem desagradável e estressante”, alerta.

Medicamentos: nada de medicar sem consultar o veterinário. Bruno Alvarenga ressalta que felinos possuem um metabolismo muito diferente dos humanos e dos cães: “Em virtude disto é fundamental consultar um médico veterinário antes de ministrar qualquer medicação em seu gato. Em caso de dúvida sempre consulte um médico veterinário”, arremata.