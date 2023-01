(Divulgação)

Cinco de fevereiro é o dia nacional da mamografia. Começo do ano e diante de todos os compromissos, cuidar da saúde e manter os exames em dia deve ser primordial. De acordo com a médica Rosângela Maria Trovo Hidalgo, especialista em Ginecologia e Obstetrícia e em Radiologia, com subespecialidade em Radiologia Mamária da CEDIP – Clínica de Exames de Diagnósticos por Imagem, localizada em Curitiba/PR, alguns exames devem ser realizados, anualmente, pelas mulheres, buscando uma vida mais saudável e identificar precocemente algumas doenças.

Para um check-up anual, principalmente a partir dos 40 anos, a precaução deve ser maior e a saúde das mamas e do coração devem ser constantemente acompanhados. “Para prevenir o câncer de mama, a mamografia é um dos mais importantes exames que as mulheres devem fazer anualmente. Ele serve para rastrear a possível existência de um câncer, que precisa de um diagnóstico o mais cedo possível para ser tratado. Atualmente é considerado como o melhor exame para isso e deve ser feito por todas as mulheres. Pessoas com histórico de câncer de mama na família podem começar ainda mais cedo, a partir dos 30 anos de idade”, comenta a especialista.

É importante também fazer o autoexame de mama. Fácil de ser feito, o autoexame da mama é algo que toda mulher precisa incluir na rotina. O ato de se familiarizar com o formato e a textura dos próprios seios é importante para detectar possíveis nódulos ou alterações. “Qualquer sinal deve ligar o alerta, procurar o médico, fazer a mamografia, pois o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento do câncer de mama”, reforça Dra Rosangela.

A saúde cardiovascular também deve receber atenção nos exames de rotina. “Recomenda-se, nesta idade, realizar também um eletrocardiograma, já que ele é muito importante para avaliar a saúde do coração. O eletrocardiograma mede a frequência e os batimentos cardíacos, tanto em repouso quanto em atividade. Ele é útil para identificar possíveis alterações no ritmo das batidas, defeitos nas válvulas, bloqueios nas artérias, entre outras”, diz a médica. Os exames também podem incluir o ecocardiograma, que é um exame de ultrassom feito também para avaliar o coração. “Ele avalia sintomas como falta de ar, palpitação, sopro cardíaco, dor torácica e diversas outras doenças cardíacas”, avalia.

Além desses exames, para as mulheres que já estão com 50 anos ou mais, alguns outros precisam ser incorporados no check-up anual, como densitometria óssea, perfil hormonal, exame de fundo de olho, colonoscopia, entre outros. “Mesmo que a recomendação para alguns exames seja após os 40 anos de idade, não há época errada para cuidar ainda mais da sua saúde. Por isso, esse deve ser um hábito cada vez mais difundido e colocado em prática”, completa.

