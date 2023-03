Guilherem Dalla Barba/SMELJ/Arquivo

Nesta sexta-feira (10) é comemorado o Dia Nacional do Sedentarismo, data que serve para relembrar a importância do exercício físico na saúde e na qualidade de vida das pessoas. O sedentarismo pode gerar inúmeros problemas de saúde com o passar do tempo.

E a atividade física, no entanto, vai ajudar bastante na qualidade de vida e na manutenção da saúde. Fazendo com que as pessoas tenham uma velhice mais saudável, com maior disposição para os afazeres básicos do dia a dia e aumentando ainda a longevidade das pessoas. Diante disso, a personal trainer Joicy Maromba revelou três dicas para quem está querendo sair do sedentarismo e começar uma atividade física.

O primeiro passo, segundo Joicy, é começar buscando uma atividade que esteja de acordo com seu nível de condicionamento físico, e o melhor de tudo é iniciar por atividades consideravelmente leves e que te dê prazer. “É o caso da dança, do ciclismo, da natação, da caminhada, exercícios funcionais e outras atividades leves para que depois possam te ajudar a evoluir para outras atividades”, disse.

Quando o objetivo passa a ser praticar musculação, algumas dicas são importantíssimas:

1- Faça aquecimento

O aquecimento é super importante para aumentar a temperatura corporal, elevar a frequência cardíaca e preparar o corpo para a realização do exercício físico.

2- Faça alongamentos

De acordo com Joicy, o alongamento ajuda a prevenir lesões.

“Eles devem ser repetidos de três a cinco vezes na semana, em qualquer horário do seu dia, e devem ser realizados de maneira lenta e suave, para permitir a sensação de alongamento dos músculos, para melhorar sua flexibilidade para realização dos exercícios”, contou.

3- Comece com exercícios sem carga

Conforme Joicy, agachamentos no banco, afundo, sumô e outros exercícios com o peso do próprio corpo são muito importantes para iniciar uma rotina de exercícios. “E para quem está iniciando a prática dos exercícios mesmo que sem sobrecarga externa irá gerar grandes resultados quanto ao emagrecimento e ganho de massa muscular,mas vale lembrar que com o tempo o corpo irá ganhar resistência e força muscular e nesse caso inicia-se o treinamento com sobrecarga”, finalizou.