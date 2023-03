Franklin de Freitas

Hoje, 20 de março, começa o outono nos países do hemisfério sul. A chegada da nova estação marca a mudança de temperatura e a queda da umidade relativa do ar, podendo agravar algumas doenças, principalmente, alergias e síndromes respiratórias como gripes e resfriados. Adicionalmente, outros problemas tornam-se frequentes, como irritação nos olhos, coceira e secura, além das doenças virais, uma vez que as pessoas buscam abrigo em locais fechados. Para conhecer mais sobre os cuidados da estação, a nutricionista da Vitamine-se, Carol Tavares apresenta dicas importantes.



“Esta é uma das estações mais desafiadoras para a imunidade. Com as temperaturas mais amenas, estamos menos suscetíveis à exposição ao sol, o que pode interferir em nossos níveis de vitamina D, nos deixando mais cansados e indispostos. Além disso, com as temperaturas mais baixas, manter uma rotina ativa e saudável pode ficar ainda mais difícil, interferindo diretamente no bom funcionamento do nosso sistema imunológico”, destaca a especialista.



O sistema imunológico consiste em um sistema complexo formado por diferentes grupos de células, moléculas e tecidos que trabalham juntos para proteger o corpo contra ameaças internas e externas. Já imunidade, é a capacidade do organismo em combater infecções e doenças.



Mas se você acha que para manter a imunidade em dia, especialmente durante o outono, basta incluir uma dose extra de vitamina C em seu cardápio, você está enganado. São vários os fatores que interferem no bom funcionamento do nosso sistema imunológico, que por ser tão complexo, requer cuidados diários, ao longo de todo o ano. Confira abaixo 5 dicas que irão te ajudar a cuidar da sua imunidade:



1. Não perca o ritmo



Estudos indicam que incluir pelo menos 150 minutos de exercícios moderados, por semana, de forma regular, ajudam a reduzir a inflamação, além de favorecerem a regeneração das células do sistema imunológico. Praticar exercícios físicos também reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse que prejudica o bom funcionamento do sistema imune, além de melhorar a circulação, o que facilita o deslocamento das células imunológicas pelo corpo todo.



2. Mantenha uma alimentação balanceada e colorida



Inclua frutas e vegetais das mais variadas cores em suas refeições. Assim, você consumirá maior quantidade de nutrientes, como vitaminas, minerais e polifenóis, com ação antioxidante, ajudando no bom funcionamento do sistema imunológico.

Além disso, existem alguns nutrientes-chaves com benefícios comprovados para a imunidade:

Vitamina C : por sua capacidade antioxidante, protege as células de defesa contra danos e ajuda a reduzir a liberação de substâncias que promovem a inflamação.

: por sua capacidade antioxidante, protege as células de defesa contra danos e ajuda a reduzir a liberação de substâncias que promovem a inflamação. Vitamina D : estimula a proliferação das células de defesa e a produção de substâncias antibióticas.

: estimula a proliferação das células de defesa e a produção de substâncias antibióticas. Zinco : ajuda na formação e no funcionamento das células do sistema imunológico, estimula a produção de substâncias anti-inflamatórias, inibe o funcionamento de células inflamatórias, além de combater os radicais livres, por sua ação antioxidante.

: ajuda na formação e no funcionamento das células do sistema imunológico, estimula a produção de substâncias anti-inflamatórias, inibe o funcionamento de células inflamatórias, além de combater os radicais livres, por sua ação antioxidante. Selênio: com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o selênio ajuda no bom funcionamento do sistema imunológico, ajudando a combater os radicais livres e reduzindo a produção de substâncias inflamatórias.

com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o selênio ajuda no bom funcionamento do sistema imunológico, ajudando a combater os radicais livres e reduzindo a produção de substâncias inflamatórias. Magnésio: auxilia no relaxamento do corpo, para uma boa noite de sono, fatores fundamentais para que o sistema imunológico funcione de forma adequada.

auxilia no relaxamento do corpo, para uma boa noite de sono, fatores fundamentais para que o sistema imunológico funcione de forma adequada. Beta-glucana de levedura: prepara e “treina” as células de defesa para reagirem mais rapidamente quando vírus ou bactérias são detectados.



3. Hidrate-se

Sem a hidratação adequada, o suprimento de nutrientes para o sistema imunológico pode ficar prejudicado, impactando diretamente em seu funcionamento. Além disso, nosso sistema linfático, responsável pela eliminação de resíduos, germes e toxinas, também depende de água para funcionar adequadamente.

4. Controle o estresse

Controlar nossas emoções é importante não apenas para o bem-estar, mas para o bom funcionamento do sistema imunológico. Isso porque o estresse prolongado eleva, de forma crônica, os níveis de cortisol, um hormônio que mantém nosso corpo em alerta para lutar ou fugir em uma situação perigosa. Mas para que isso aconteça, impede que o sistema imunológico responda antes que o evento estressante termine. No entanto, quando os níveis de cortisol ficam constantemente altos, como no estresse crônico, o sistema imunológico fica impedido de entrar em ação para proteger o corpo contra possíveis ameaças e doenças.

“Por isso, tente controlar o estresse incluindo pequenas pausas em sua rotina, além de atividades que proporcionam bem-estar. Vale meditação, ioga, exercícios físicos, um jantar com amigos, um bom livro ou filme e momentos de qualidade com a família”, acrescenta Carol Tavares, da Vitamine-se.

5. Durma bem

Uma boa noite de sono é importante tanto para a saúde como para o bom funcionamento do sistema imunológico. Isso porque, quando dormimos, além de recuperarmos os tecidos, algumas das células de defesa são ativadas para combater possíveis causadores de doenças. Por outro lado, quando não dormimos o suficiente, nosso sistema imunológico pode sofrer um desgaste, nos deixando mais suscetíveis a invasores nocivos e a doenças. A privação do sono também eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que também prejudica nossa imunidade.



Para garantir um sono de qualidade, desligue os aparelhos eletrônicos pelo menos duas horas antes de dormir e evite livros ou conversas estressantes.



Siga as dicas e os cuidados necessários com a saúde e tenha mais bem-estar e qualidade de vida no Outono. “Manter o sistema imunológico em alta é uma ótima forma de evitar doenças todas as estações do ano”, conclui a profissional.