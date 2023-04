Nuu Nikkei. (Foto: Jennyfer Almeida França)

O feriado de Tiradentes está chegando e, junto a ele, os tão esperados dias de descanso. Que tal aproveitar a folga para conhecer os encantos da cidade de Curitiba? São inúmeros parques, restaurantes e pontos turísticos que fazem os moradores e turistas sentirem-se em casa. Programas perfeitos e seguros para compartilhar com os amigos e familiares, mergulhando na cultura e na gastronomia da capital paranaense.

No meio da tarde, que tal uma parada para um café e um lanche saboroso? Curitiba é a capital brasileira dos cafés especiais. Baristas da região transformaram a cidade em um paraíso para os amantes da bebida, que ganhou várias releituras preparadas com muita excelência em dezenas de cafeterias espalhadas pela cidade. Entre os destaques estão a Go Coffee, o Café Cultura, a Cookie Stories e LOCAL Pães e Cafés.

Gosta de cerveja artesanal? Marque uma visita na fábrica da Way Beer, uma das mais premiadas cervejarias do país. Ama sorvete? Então precisa conhecer o Soft Ice Cream, que trabalha com casquinhas artesanais e opções de sabores frescos. Busca uma alimentação mais saudável? A Tasty Salad Shop conta com opções veganas, vegetarianas e para dietas restritivas ou com proteínas, preparadas com alimentos frescos e integrais, com menos açúcar e conservantes.

Para quem gosta de sanduíches e petiscos com características bem urbanas, o Porks – Porco & Chope, especializado em carne de porco, é a melhor pedida. Já os fãs de comida de boteco não podem deixar de conhecer o Bar Quermesse, que há mais de 10 anos encanta curitibanos e turistas que buscam comidinhas com inspiração regional.

Na alta gastronomia, Curitiba reúne alguns dos chefs mais badalados e premiados do Brasil, como o Beto Madalosso, que comanda o Madá Pizza & Vinho, principal pizzaria no estilo napolitano do Paraná. Outras ótimas opções para os amantes da boa gastronomia são o Marcondes Cozinha Autoral, que oferece um impactante menu confiance, o Nuu Nikkei, que ganhou destaque no cenário local com um cardápio inovador e sabores bem próprios, unindo referências da culinária do Peru e do Japão, e o ASU, com cardápio contemporâneo.