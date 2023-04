Foto: Reprodução

O redutor de efeito de estresse é uma solução inovadora capaz de mitigar os efeitos causados pelas adversidades climáticas, como déficit hídrico e elevadas temperaturas. Entre os benefícios, destacam-se uma maior proteção do cultivo e uma significativa estabilidade de produção, por conta das características dessas soluções que ajudam a diminuir os riscos produtivos.

Referência em tecnologias inovadoras para controle biológico, a NOOA Ciência e Tecnologia Agrícola desenvolveu, em parceria com a Embrapa, o redutor dos efeitos de estresses AURAS®. Com bioativo oriundo da Caatinga, a solução otimiza o uso da água pela planta, possibilita maior proteção do potencial produtivo, promove maior estabilidade do ambiente biológico do solo e contribui para uma retomada mais rápida do ciclo produtivo após eventos de estresse.

De acordo com Glauco Bahia, Executivo de Contas-chave da empresa brasileira NOOA, o AURAS® tem como base a rizobactéria Bacillus aryabhattai CMAA 1363, isolada na caatinga brasileira, ambiente extremo, e única cepa de Bacillus aryabhattai validada pela Embrapa. “Com o AURAS®, o aproveitamento da água e sua absorção são maximizados, possibilitando a planta um melhor controle da temperatura foliar e, consequentemente, uma redução do estresse térmico, em comparação com as lavouras que não utilizam esse bioativo”, explica.

“A grande inovação trazida por essa tecnologia é que, além de estimular a expressão do potencial produtivo quando as condições de cultivo encontram-se ideais, ela é capaz de, mesmo com o solo quase seco, estar ativa e reduzir os efeitos dos estresses que limitam a produção. Assim, o AURAS® tornou-se uma ferramenta indispensável para se conviver com as adversidades climáticas”, finaliza.

Sobre a NOOA

Fundada em 2016 e com sede em Patos de Minas (MG), a NOOA é uma empresa brasileira que nasceu e se desenvolveu à partir de soluções e tecnologias biológicas, com intuito de produzir e comercializar produtos biológicos.

Ao longo dos anos, a NOOA estabeleceu parcerias com renomadas instituições de pesquisa, como Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Cenargen, Universidade Federal de Uberlândia e Instituto Biológico.

A NOOA possui uma linha completa de produtos biológicos para todos os cultivos. Entre as soluções, destacam-se os Redutores de estresse, Fixadores e Promotores de crescimento, Protetores Biológicos, Aditivo para inoculante, bioativos para o Manejo de pragas e doenças.