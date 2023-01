(Pedro Ribas/SMCS)

As unidades da rede municipal de ensino estão preparadas para garantir a continuidade do aleitamento materno, seja com lactários, profissionais preparados ou nos espaços do Mama Nenê, reservados para que as mães possam amamentar os bebês dentro das creches públicas.

Em 15 anos de existência, o Programa Mama Nenê já beneficiou 9,9 mil crianças.

Realizado em parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e a Secretaria Municipal da Saúde, o programa incentiva e promove a continuidade do aleitamento materno, contribuindo para a saúde, qualidade de vida e bem estar dos bebês dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil Contratados (CEIs).

“Mães que têm flexibilidade de horários podem amamentar seus bebês nas instituições educativas, em espaços especialmente preparados para o momento, ou são orientadas a retirar o leite materno, que é armazenado, aquecido adequadamente e oferecido depois ao bebê”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Todos os 230 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba participam. Os espaços do Mama Nenê também estão disponíveis em outros equipamentos públicos, como as Ruas da Cidadania.

Para a diretora do Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação, Kelen Patrícia Collarino, é importante frisar que a amamentação é um direito das mães e dos bebês.

“A mãe pode amamentar onde ela estiver, em casa, na praça, no mercado, enfim, é um direito. O que buscamos com a criação destes espaços é oferecer um lugar mais aconchegante, que a mãe possa sentir-se segura ao estar com a sua criança, para isso os espaços possuem poltrona, água, lenços umedecidos, por exemplo”, disse Kelen.

Em 2022, ao completar 15 anos, o programa ganhou novos materiais editados, disponíveis para toda a comunidade educativa.

