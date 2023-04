Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa

A edição de abril da “Da Terra Feira Vegana” será realizada domingo (23), na Vila Ida em Curitiba. Na feira será possível experimentar pratos veganos da cidade, além de conhecer marcas que oferecem produtos de limpeza, cuidados pessoais, brechós, cafés, lanches e panificação. Com entrada gratuita, quem tiver interesse de ir poderá conversar com especialistas, entusiastas da área e conhecer novas pessoas que compartilham interesses semelhantes aos seus, tudo isso em um ambiente acolhedor e amigável.

A Da Terra é realizada mensalmente em Curitiba com o objetivo de concentrar diversos empreendedores veganos, artesanais e cruelty free para apoiar as marcas de pequenos negócios locais e incentivar a conscientização sobre veganismo. Os expositores oferecem diversos produtos, desde alimentação à decoração de casa. É uma ótima chance de aprimorar o conhecimento sobre a cultura vegana e interagir com especialistas desse campo.

Serviço – Da Terra Feira Vegana

Local: Vila Ida Curitiba

Endereço: Al. Dr. Muricy, 1089 – Centro – Curitiba/PR CEP: 80020-040

Entrada: Franca

Data: 23 de abril – Domingo

Horário: das 10h:00 às 17h:00