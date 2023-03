O diretor da Invebra, Leandro Duarte, ao lado de produtos comercializados pela empresa (Crédito: divulgação)

Indústrias e estabelecimentos de alimentos e bebidas terão a oportunidade de debater tendências de consumo, meios de alavancar as vendas, regras de boas práticas voltadas para a fabricação e rotulagem em evento do Sebrae/PR, na próxima segunda-feira (27). Com início previsto para as 16h, o evento acontece na sede da Regional Curitiba do Sebrae/PR, na rua Cyro Vellozo, nº 59, no Prado Velho. As inscrições estão disponíveis no formulário do evento.

Na programação do encontro, estão previstas palestras sobre o tema. A partir das 16h20, acontece palestra de tendências do setor alimentício com a representante da consultoria Galunion, Nathália Royo. Na sequência, às 17h30, será apresentado o Programa Selo Alimentos do Paraná, que busca promover o crescimento e o fortalecimento das empresas de alimentos e bebidas. A iniciativa envolve o Sebrae/PR, em parceria com a Fecomércio PR, a Fiep, a Associação Paranaense de Supermercados (Apras) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Além disso, ainda haverá espaço para discutir boas práticas de fabricação, com Luana de Assis, da empresa de consultoria e treinamentos Bioqualitas, previsto para as 18h, e a rotulagem dos produtos, com Gisele Grube, da consultoria Alimenti Sicuri, às 19h. A agenda do evento encerra com foco no aumento das vendas, em uma palestra de Luiz Mileck, empreendedor do ramo de gastronomia e cofundador da consultoria Locavorista.

“Quando o assunto são as tendências no setor de alimentos e bebidas, uma das abordagens que pode ser trabalhada é a inclusão de produtos funcionais no portfólio da empresa. Esses produtos são especiais e podem levar a um nicho de clientes, suprir uma necessidade do mercado e alavancar as vendas. Inovações como essa podem atender a um anseio latente do consumidor e que está aliado às mudanças de comportamento que notamos recentemente”, explica a consultora do Sebrae/PR, Maria Isabel Rosa Guimarães.

Mão na massa

A Aleca é um dos negócios paranaenses que possui o Selo Alimentos do Paraná. Com unidades em Curitiba e Itajaí (SC), é uma empresa familiar que surgiu do sonho de compartilhar com mais pessoas os benefícios de uma alimentação com menores quantidades de carboidratos. Entre os produtos comercializados, estão pães e misturas prontas para preparar em casa.

Desde 2015 à frente do negócio, ao lado de sua irmã Vanessa, a empresária Gládis Leal dos Santos conta que, para a Aleca, é importante manter a excelência e qualidade nos produtos.

“As boas práticas na fabricação são necessárias para manter um padrão de qualidade e nós realizamos cursos anualmente com esse foco. O nosso público é exigente e temos o objetivo de entregar os produtos que fabricamos da melhor forma possível”, relata a empresária.

A empreendedora comenta, ainda, que a participação em ações como essa possibilita entender a direção do mercado, o comportamento do consumidor e também serve como uma aproximação com outras empresas do setor.

“Continuamos dispostas a nos adequar para atender melhor às necessidades que encontramos. É preciso ter a mente aberta para entender qual o melhor momento para, por exemplo, aumentar a linha de produtos. No ano passado, nós lançamos uma mistura de pão que permite que o consumidor tenha o nosso produto em sua casa. Isso foi uma ampliação e, hoje, atendemos novos mercados em todo o Brasil. Por isso, digo que é preciso estar sempre em busca de novas soluções benéficas para a empresa”, comenta Gládis.

Outra empresa paranaense com o Selo Alimentos do Paraná é a Invebra. Segundo o diretor Leandro Duarte, a empresa curitibana, criada em 2018, tem a missão de fabricar produtos 100% vegetais e apresentar alternativas para o consumidor que possui restrições alimentares. Em seu catálogo, estão presentes produtos plant-based (à base de plantas) e suplementos alimentares, como a VeGhee, manteiga vegana, e a Queijoquinha Ralada, feita com semente de girassol.

“Eventos que abordam as boas práticas de fabricação e de rotulagem são importantes para as empresas do setor. As regras estão em constante atualização, o que exige atualização constante dos gestores para estar em dia com as novidades”, observa Duarte.

Em 2022, a Invebra foi homenageada pelos organizadores do Selo Alimentos do Paraná por ter alcançado a maior nota nas auditorias, entre as empresas de Curitiba. Realizadas anualmente, as inspeções são necessárias para a renovação do Selo.

“Esse encontro é ainda mais especial. Em outubro, novas regras de rotulagem passarão a vigorar para todas as empresas e a preparação para isso leva tempo, por isso é preciso se organizar desde já”, completa o diretor da Invebra.