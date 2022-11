Valquir Aureliano/Arquivo BP

No próximo dia 13, domingo, milhares de estudantes de todo o país irão realizar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), maior porta de entrada para universidades no Brasil. Com os esforços voltados em preparar os jovens para alcançar uma boa nota e garantir a tão sonhada aprovação, o SAS Plataforma de Educação irá realizar uma live sobre dicas para uma Redação Nota 1000, com a participação de Giovana Alfredo, especialista pedagógica do SAS, e Viviane de Souza, professora do Laboratório de Redação do Colégio Ari de Sá, em Fortaleza. A transmissão ocorre no dia 08, terça feira, a partir das 18h no canal oficial do SAS no YouTube, podendo também ser acessada pelo link: Portal SAS no Enem

O objetivo das especialistas é abordar, a partir de uma vertente mais prática, o que os alunos ainda podem estudar nessa última semana e relembrar macetes para a hora da prova. Responsável por uma parte importante da nota final do exame, o uso de repertórios variados, propostas de intervenções bem redigidas e argumentos sólidos contribuem positivamente na construção do texto dissertativo-argumentativo. Além disso, elas irão retomar as cinco competências avaliativas da prova e dar dicas de como atingir a pontuação desejada em cada uma.

Para Viviane, “este momento de preparação às vésperas da prova é decisivo para que o estudante se lembre de todos os pontos-chave que podem auxiliá-lo na hora de escrever a redação, independente do tema que for cobrado. Para mim, é um prazer poder repassar meus conhecimentos com base em minhas experiências neste momento tão importante de transição na vida dos jovens que pretendem seguir uma carreira”.

Por fim, Giovana complementa: “Nesta reta final, cada detalhe e aprendizado é crucial para o estudante e, para nós, do SAS, é um prazer poder contribuir com este momento. Sabemos da importância de uma boa redação no Enem e em outros vestibulares, o empenho de cada aluno e o quanto eles desejam alcançar a nota máxima que, apesar de desafiadora, é totalmente possível. Estamos aqui para ajudá-los neste processo!”.

