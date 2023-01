Reprodução/Smart Fit

A festa popular mais aguardada dos brasileiros está chegando. E não adianta elaborar fantasias criativas e planejar o itinerário dos bloquinhos e trios elétricos se o seu corpo não está preparado para encarar os 4 dias de muito axé e samba no pé. Para melhorar o condicionamento físico, a Smart Fit elaborou dicas e um programa de treinos para te ajudar a aproveitar a agitação do carnaval sem se preocupar com dores e lesões que os exageros da folia podem causar.

Depois de muitas horas nos bloquinhos, desfiles de avenida e da pipoca atrás dos trios elétricos que seguem por vários quilômetros, os membros inferiores e o tronco dos foliões são as partes do corpo que dão os primeiros sinais de cansaço. O segredo para não ter que abandonar a festa logo nos primeiros dias por conta de dores está em fortalecer essas partes do corpo. “Reforçar a musculatura em torno das articulações do joelho, quadril e tornozelo é o indicado para prevenir o desconforto muscular e as lesões que as muitas horas de folia podem ocasionar”, afirma Guilherme Micheski, fisiologista da Smart Fit.

Para quem ainda não começou a rotina de treinos, ainda dá tempo de chegar fisicamente bem para os dias de folia. Com ao menos um mês de antecedência, é possível melhorar físico e já sentir os resultados que uma rotina de exercícios desencadeia no corpo. Se os exercícios forem feitos de forma progressiva, com um treino sempre mais intenso que o anterior e sem exageros, as melhorias no corpo logo são percebidas nas tarefas do dia a dia e nas noites de sono bem dormidas.

Depois de muitas horas de movimento no meio da multidão, distensões musculares e caibras podem aparecer. Para melhorar a flexibilidade do corpo, os exercícios de alongamento são os grandes aliados para relaxar os músculos e aliviar as tensões. Quem se alonga com frequência, melhora o movimento das articulações e evita que as dores não apareçam durante o período de muita agitação e euforia que o carnaval proporciona.

A seguir, um treino preparado pela Smart Fit para ajudar a melhorar o condicionamento físico e se preparar para os dias de festa. Mas lembre-se de manter a rotina já pensando no próximo carnaval. Quanto mais tempo você investir nos treinos melhores serão os resultados:

TREINO

AQUECIMENTO

1 série | 45 seg | sem pausa

Agachamento

Bom dia

Mobilidade de tronco

Prancha + mobilidade de quadril

PARTE PRINCIPAL –

Circuito | 2 séries | 45 seg | 15 seg intervalo

Polichinelo

Afundo insistido alternado

Flexão de braço

Abdominal remador

Polisapato

Terra

Remada curvada fechada

Abdominal infra

Meio burpee

VOLTA A CALMA

1 série | 45 seg | sem pausa

Alongamento de posterior

Pose da criança

Alongamento de peitoral

Alongamento de pescoço

O download do vídeo completo da execução do treino pode ser feito neste link.