Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com a chegada da Páscoa 2023, é hora de buscar inspirações para a decoração. Uma data especial e simbólica como essa merece atenção especial, além da troca de chocolates que já é tradicional de acontecer. O diretor de arte e influenciador digital Ale Monteiro traz algumas inspirações de mesa posta para receber familiares e convidados: “Dedicar um tempo decorando tudo é uma forma de demonstrar carinho”.

Diferentemente de outras datas comemorativas, Ale aponta que na Páscoa é possível brincar mais com as cores: “Tem algumas comemorações que se restringem à cores específicas, mas a Páscoa é mais abrangente. Assim, podemos trazer outras opções, como as candy colors que estão super em alta para pratos, xícaras, bowls e travessas”, diz antes de acrescentar que as cores são boas opções: “Podemos utilizá-las durante todo o ano. Misturando com elementos brancos, elas podem deixar o ambiente harmônico, suave e, ao mesmo tempo, encantador”.

Além disso, Ale indica usar flores: “Ainda que inusitado, para este ano as flores são a tendência da Páscoa. Pode ser um belo arranjo ou uma linda guirlanda, ambas dão um resultado fantástico para o centro da mesa”. Ele ainda diz: “Conseguimos encontrar diversas opções de plantas que combinam com essa temática e que trazem protagonismo para a sua mesa”.

Apesar de apostar na decoração mais original, Ale não abre mão do clássico e tradicional: “Os coelhinhos e ovos precisam fazer parte de tudo. Não faltam opções de tamanhos e cores, eles podem ser espalhados aleatoriamente ou podem estar em uma cesta centralizados em um único ponto”.

Por fim, Ale lembra que não é preciso escolher um ou outro artigo decorativo. Ele reforça que compor os elementos faz sucesso: “Trará muito charme. A composição de cores e louças selecionadas cria um efeito incrível e bem singular para a sua mesa”, ele diz, e completa: “Além disso, qualquer alimento fica mais saboroso quando servido em um local que foi pensado em seus mínimos detalhes. O amor se demonstra na mesa”.