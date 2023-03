(Divulgação)

A gripe é uma doença contagiosa propagada no Brasil todos os anos, geralmente entre março e setembro. A doença é causada pelo vírus influenza, sendo transmitida principalmente por meio de tosse, espirros e contato próximo. O vírus ataca repentinamente e pode durar vários dias. Os sintomas variam de acordo com a idade, mas podem incluir febre e calafrios, dor de garganta, dores musculares, fadiga, tosse, dor de cabeça, coriza e congestão nasal.

Para se prevenir, a recomendação é manter hábitos de vida saudáveis, não compartilhar itens de uso pessoal, lavar as mãos constantemente e tomar a vacina – que deve ser aplicada anualmente, pois a proteção dura 12 meses em função de novas cepas do vírus que surgem a cada ano. Em 2023, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacina da gripe já protege contra duas novas cepas do vírus: a A/H1N1pdm09 e A/H3N2. A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é do tipo trivalente e na rede particular os laboratórios comercializam a vacina tetravalente.

Para diminuir a circulação viral e os casos de gripe no início do inverno, o médico cooperado da Unimed Curitiba especialista em infectologia e epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde, Moacir Pires Ramos, recomenda vacinação contra gripe antes do mês de maio. Confira essa e outras informações sobre o tema no bate-papo com o cooperado:

Por que é preciso tomar a vacina contra gripe todo ano?

Como os anticorpos da vacina contra gripe diminuem com o passar do tempo e todos os anos surgem novas cepas do vírus, uma nova vacina é produzida todos os anos incluindo os tipos de vírus contra os quais há proteção, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Por esse motivo as pessoas precisam se imunizar a cada 12 meses. Por isso, se você tomou a vacina contra gripe no ano passado, deve tomar neste ano também. Se você nunca tomou, vacine-se, porque, além de proteger-se contra a doença, você ainda protege seus amigos, familiares e colegas.

Qual a diferença entre as vacinas trivalente e tetravalente?

A vacina trivalente (oferecida pelo SUS) tem em sua composição as 3 variantes do vírus da influenza que mais circularam em 2022 e a tetravalente (que é a disponibilizada pelas clínicas particulares) oferece imunização contra 4 variantes.

Quando devemos tomar a vacina contra a gripe?

A vacinação ainda é a melhor maneira de reduzir o risco de contrair a gripe. Por isso, é muito importante que pessoas com maior vulnerabilidade para complicações da infecção por influenza, como os imunodeprimidos e idosos, se vacinem. Recomenda-se a prevenção com a vacina antes de maio, pois a maior circulação viral no Paraná começa em abril e vai até o final do inverno, em setembro. É preciso lembrar que o efeito da vacina se dá de 10 a 15 dias após a aplicação. Por isso, reforçamos a necessidade de tomar a vacina o quanto antes, ainda durante o mês de abril.

Posso tomar a vacina da gripe junto com outras vacinas, como a da COVID-19, ou é necessário algum intervalo?

Sim, a vacina da gripe pode ser administrada com outras, sem necessidade de intervalo ou cuidados específicos.

Onde posso encontrar a vacina da gripe?

A vacina trivalente está disponível pelo SUS e segue calendário vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A tetravalente está disponível apenas em laboratórios da rede privada. Em breve, a Unimed Laboratório disponibilizará as doses da vacina com descontos especiais. Acesse www.unimedlab.com.br e saiba mais.