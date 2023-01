Levy Ferreira/SMCS

Quarta-feira (25/01) está chegando e, com ela, a oportunidade de garantir uma das 8 mil vagas que a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), da Prefeitura, está oferecendo em 82 modalidades esportivas. A inscrição é grátis e deve ser feita pelo portal Curitiba em Movimento.

Entre as práticas oferecidas estão hidroginástica, natação, ginástica, zumba, alongamento, musculação, basquete, pilates, surf, ciclismo, circo, skate, handbeach, handebol, escalada, escalada esportiva, badminton, bocha, xadrez e yoga.

As atividades são inclusivas, com turmas para crianças e adolescentes, adultos jovens e idosos. A frequência também é grátis e autorizada quando os interessados, depois de se cadastrarem e escolherem modalidade, local e horário, forem aprovados na avaliação física agendada. No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.

Receita de vida com qualidade

Os novos alunos se juntarão aos 25 mil que já fazem atividades físicas com as equipes da Smelj. As aulas recomeçam no próximo dia 13/2. “A expectativa de vida está aumentando, e precisa aumentar também a qualidade de vida. É importante viver mais e viver bem, com autonomia e com alto astral”, diz o diretor de Lazer da Smelj, Jean Emmanuel Kulcheski.

Enquanto a retomada das atividades não acontece, alunos e futuros alunos não precisam ficar parados. Eles podem se exercitar nas praças e parques da cidade, além de participar dos aulões de ginástica abertos promovidos em sete centros esportivos da Prefeitura localizados em diferentes bairros da cidade.