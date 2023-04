Laranja Vermelha. (Foto: Shutterstock)

Sabemos que resistir ao período mais saboroso do ano, como a Páscoa, é muito difícil, não é mesmo? Se você é do time que exagerou nos ovos de chocolate e quer se livrar das sobras quando ainda é tempo, não se preocupe, pois temos uma dica para você.

O consumo de açúcar, em excesso, traz diversos prejuízos para a saúde, dentre eles, sintomas como irritabilidade, mau humor e até mesmo depressão, além do aumento de peso. Após o período da Páscoa, é importante retomar a atenção com a alimentação e manter uma dieta equilibrada. Para saber quais práticas devem ser adotadas, a nutricionista da Vitamine-se, Carol Tavares oferece dicas importantes de como cuidar da saúde.

“A combinação do extrato de laranja moro com picolinato de cromo não só pode ajudar a eliminar o inchaço e aqueles quilinhos extras, mas também diminui a vontade de comer doces”, destaca a especialista.

Conhecida como laranja moro ou laranja vermelha, a Citrus sinensis (L.) Osbeck é uma variedade de laranja doce, tipicamente cultivada no leste da Sicília, na Itália, com maiores teores de vitamina C e outros compostos bioativos, antioxidantes, do que as variedades comuns.

A combinação do extrato de laranja moro com o picolinato de cromo ajuda na perda de peso e na redução de medidas de cinco formas. Confira:

1. Estimulando a queima de gorduras do nosso corpo;

2. Aumentando a capacidade do tecido gorduroso queimar calorias, o que ajuda a aumentar o metabolismo;

3. Reduzindo a inflamação no tecido gorduroso, favorecendo, ainda, a diminuição do inchaço;

4. Inibindo o acúmulo de gorduras;

5. Aumentando a sensação de saciedade, o que ajuda a reduzir a ingestão de calorias e a diminuir o desejo de consumir doces.

“Incluir a laranja moro + cromo em sua rotina, aliada à prática regular de atividade física e alimentação equilibrada, pode ser uma boa estratégia para ajudar a eliminar os exageros da Páscoa e perder peso de forma saudável”, conclui a especialista.

Sobre a Vitamine-se

A Vitamine-se é uma marca brasileira que combina inteligência de dados e suplementos de altíssima qualidade para oferecer uma nutrição personalizada para cada pessoa, com base em seus objetivos, necessidades e estilo de vida. A empresa desenvolve um Quiz em parceria com nutricionistas, com perguntas fundamentais sobre você e seu dia a dia. Ao final, recomenda um pack personalizado com os melhores nutrientes. Quando sua suplementação está diretamente alinhada aos seus objetivos, os resultados são ainda melhores.