(José Fernando Ogura/SMCS)

Neste fim de semana, os curitibinhas que forem até o Bosque Reinhard Maack, no Hauer, têm um encontro marcado com a Família Folhas. Os sete integrantes do grupo – Seu Folha, Dona Fofô, Fófis, Fifo, Flora, Fefo e com o pet-folha Folheco – estarão no local a partir das 15h para fotos e interações.

Ainda durante o mês de janeiro, os personagens têm programação no Parque Tanguá (veja a programação abaixo). Eles já estiveram no Jardim Botânico de Curitiba e no Parque Barigui, além do Museu da Vida.

A diretora de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Leila Maria Zem, conta que a ação é especial para o período de férias. “Enquanto aguardamos o retorno das escolas, nosso maior público ao longo do ano, levamos a Família Folhas às unidades de conservação”, explica.

Em caso de chuva, o bosque é fechado e a programação, suspensa.

Como agendar

Além da programação em escolas municipais, estaduais e particulares, a campanha vem sendo levada a mutirões de recolhimento de resíduos e outras ações sustentáveis da cidade, como as da Secretaria da Segurança Alimentar e Nutricional.

Escolas, condomínios e instituições interessadas em receber a Família Folhas devem encaminhar um e-mail para a Diretoria de Educação Ambiental (lzem@curitiba.pr.gov.br).

Programação

BOSQUE REINHARD MAACK (Rua Waldemar Kost, s/n – Hauer)

Dias 21 e 22 de janeiro (sábado e domingo), a partir das 15h

PARQUE TANGUÁ (Rua Oswaldo Maciel, 97 – Taboão)

De 26 a 29 de janeiro (quinta a domingo), a partir das 15h

*Chuvas fortes podem alterar a programação