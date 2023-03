Feiras Livres do Alto da Glória e das Mercês terão ação com cervejarias curitibanas. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Para celebrar os 330 anos da cidade, a Prefeitura de Curitiba e a Procerva (Associação das Microcervejarias do Paraná) promovem neste fim de semana degustação e venda de mais de 20 rótulos de cervejas artesanais produzidas na capital. Serão seis cervejarias que estarão nas feiras livres do Alto da Glória, neste sábado (1/4), e das Mercês, no domingo (2/4). A Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional coordena a ação.

De acordo com o diretor do Departamento de Operação Agroalimentar, Eliseu Alves Maciel, a ideia é fomentar a cultura cervejeira em Curitiba, valorizando a produção local que é referência na área. “Enxergamos uma oportunidade de aproximar os produtores locais da população para facilitar o acesso às excelentes cervejas produzidas na nossa cidade”, afirmou Eliseu.

Feiras Livres

As Feiras Livres de Curitiba, coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, comercializam especialmente hortifrutigranjeiros em ruas, praças e parques da cidade.

Além destes produtos, as feiras livres também oferecem frios, carnes, pescados, massas, biscoitos, cereais, alimentos prontos para o consumo, produtos orgânicos, bebidas e uma linha de confecções e acessórios como luvas, meias, brinquedos, cosméticos.