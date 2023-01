(José Somensi )



As férias escolares das crianças é uma missão e tanto para o pais. Exige muita criatividade para entreter os pequenos e ocupar o tempo de forma divertida. Em casa ou viajando, o importante é investir em tempo de qualidade. São aqueles momentos simples, que reúnem a família toda e que sem dúvidas ficarão nas lembranças dos pequenos.

Esta é também uma excelente oportunidade para desenvolver habilidades importantes de forma alegre e divertida. Pensando nisso, separamos sete sugestões de brincadeiras para as férias, que prometem tornar esses momentos em família ainda mais divertidos. Confira a lista!

1. Pintura: a pintura é uma ótima opção pois estimula a comunicação, a sensibilidade e a criatividade das crianças. A técnica também auxilia na concentração e na capacidade de expressão das crianças. Basta ter uma tinta, uma folha em branco e deixar a magia acontecer.

2. Brincar de casinha: essa brincadeira vale tanto para meninas quanto para meninos. Ela é excelente por estimular a criatividade e o afeto dos pequenos com a própria casa. Neste caso, que tal levar as crianças para a cozinha e fazer um delicioso bolo de chocolate? Eles podem participar separando os ingredientes, misturando os itens até levar ao forno, lavando a louça e participando de todas as etapas do cuidado de uma casa.

3. Jogo da velha: este jogo tradicional ajuda a estimular o raciocínio lógico, as capacidades espacial e visual, interação e além da competitividade saudável. A dica aqui é personalizar as peças usando pedras e criando um tabuleiro gigante para deixar a brincadeira ainda mais divertida.

4. Capturar pelúcias: com a ajuda de um controle joystick, a criança é desafiada a conseguir capturar uma pelúcia com a garra e fazer com que ela caia no dispenser liberando os prêmios. Isso exige movimentos precisos, agilidade e atenção para controlar o game. Outro ponto positivo deste tipo de brincadeira é o desenvolvimento do raciocínio lógico. A vontade de vencer faz com que a criança analise o cenário e encontre a melhor estratégia para conquistar o objetivo. O bacana é que equipamentos de captura da BR Machine, líder do mercado de gruas de pelúcia nacional, podem ser encontrados em mais de 250 shoppings e em grandes redes varejistas.

5. Pular corda: essa brincadeira contribui para a coordenação motora corporal, pois a criança vai precisar saltar, cantar e seguir a coreografia, tudo ao mesmo tempo. Além disso, trabalha a noção de ritmo, habilidade de antecipação e se for pular corda com outra pessoa, ensina a importância do trabalho em equipe.

Gostou das dicas? Agora é só aproveitar as sugestões e curtir as férias ao lado dos pequenos aliando diversão e novas habilidades.