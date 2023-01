Divulgação/Assessoria de Imprensa

As férias escolares ainda estão a todo vapor. Além de ser um período de descanso para as crianças, o começo do ano possibilita momentos de diversão, aprendizagem e interação com o meio familiar. No entanto, depois de tanto tempo, podem faltar ideias para entreter as crianças em um período tão longo. A professora da Educação Infantil do Colégio Marista Pio XII, Mayara Ramos explica que esse tempo pode ser aproveitado fora das escolas para a construção de vivências, realização de desafios e em contato com a natureza, potencializando o protagonismo infantil.

“As crianças são versáteis, são criativas e apreciam desafios para colocar ‘a mão na massa’. Como possuem pouco tempo de concentração nas brincadeiras, é preciso mudar sempre de ambiente, bem como ter várias atividades no mesmo dia. Mas em contrapartida, estabelecemos momentos inesquecíveis”, afirma a professora.

Confira cinco atividades de materiais produzidos em casa de maneira natural:

· Massinha de modelar caseira: você irá precisar de 1 xícara de farinha de trigo, 1/4 xícara de sal, 1/4 xícara de água, 1 pacote de suco, corante ou tinta guache de sua preferência. É só misturar bem os ingredientes, amassar durante alguns minutos e começar a brincadeira.

· Tinta com elementos naturais: misturar água, cola branca e o ingrediente natural para a cor que deseja (urucum, açafrão, pó de café) após o uso, cúrcuma, depois é só deixar a criatividade fluir em suas pinturas.

· Areia da lua: será necessário 6 xícaras de areia, 3 xícaras de amido de milho, 1 e 1/2 xícara de água gelada, corantes diversos. Misture bastante água com amido de milho, acrescente a areia aos poucos, sove bem trabalhando com as mãos, separe a massa em porções e finalize tingindo com o corante. Além do desenvolvimento da coordenação motora fina, as brincadeiras com areia incentivam o desenvolvimento do lúdico por meio da manipulação.

· Argila caseira:1 copo de amido de milho, 1 copo de cola, 2 colheres de vinagre, 2 colheres de óleo. Misture bem os ingredientes, coloque entre 15 a 30 segundos no micro-ondas, mexa bem, depois volte ao micro-ondas pelo mesmo tempo, adicione mais amido até a massa não ficar grudenta, sove bem a massa. Modele suas criações, espere secar e depois é só decorar de maneira bem criativa.

· Bandejas sensoriais com elementos naturais: ao dar uma volta pela quadra ou ao ir ao parque, colete com a criança vários elementos como areia, folhas, pedras, gravetos, pétalas de flores. Em uma bandeja, a criatividade aflora montando paisagens, pessoas, animais e outros elementos que podem ser utilizados nas brincadeiras.