Neste mês é realizada a campanha Fevereiro Laranja, de combate à leucemia, que tem como principal missão alertar a população sobre a doença e a importância da realização de exames para o diagnóstico precoce.

A leucemia é um tipo de câncer da medula óssea, parte do corpo responsável pela produção diária das células do sangue. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de mais de 10 mil casos diagnosticados por ano.

Há pelo menos quatro subtipos de leucemias, divididas em agudas e crônicas, conforme explica a Dra. Alessandra Akemi, hematologista do Pilar Hospital. Ainda, são classificadas de acordo com a célula que as originam: em mieloides ou linfoides.