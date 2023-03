Neste fim de semana as tradicionais atividades de lazer e diversão em ruas, alamedas, avenidas e parques promovidas Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) nas regionais de Curitiba estão de volta. Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Celebrando o mês do aniversário de Curitiba, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) vai oferecer neste fim de semana atividades esportivas e de lazer em ruas, parques e praças.

Além das brincadeiras, haverá um mutirão no calçadão da Rua XV de Novembro para orientar a população sobre obesidade.

Confira a programação gratuita e divirta-se com toda a família.

SÁBADO (4/3)

Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com várias atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Já em frente ao bondinho, o Comitê Intersetorial de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida da Prefeitura de Curitiba, que reúne as secretarias municipais da Saúde, do Esporte, Lazer e Juventude, de Segurança Alimentar e Nutricional e da Educação, fará um mutirão para orientar a população sobre obesidade.

Com o objetivo de ampliar os esforços para reconhecer a obesidade como uma doença multifatorial e crônica que se tornou um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, a Organização Mundial da Saúde chancelou 4 de março como Dia Mundial contra Obesidade. E como parte das ações do programa Curitiba Viva Bem, de promoção da saúde e da qualidade de vida, a Prefeitura busca orientar a população e mostrar os riscos de estar acima do peso.

Regional CIC

Tem Lazer no Bairro no Clube da Gente da CIC (R. Hilda Cadilhe de Oliveira, 700) a partir das 13h. Será uma tarde de atividades recreativas em comemoração aos 330 anos de Curitiba com a participação da comunidade.

Regional Tatuquara

Das 10h às 18h, a Rua de Lazer da Regional Tatuquara acontece na Altino Lemes da Silveira com atividades recreativas para a comunidade. As atividades são ofertadas para o desenvolvimento humano e educacional.

Regional Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimos de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, torneio, tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até as 17h.

Regional Boa Vista

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 245 – Bacacheri) vai receber o Festival Esportivo Aniversário de Curitiba: beach tennis, karatê e capoeira.

Das 8h às 17h, o Torneio de Beach Tennis (Tênis de Praia) será com alunos do CEL Avelino Vieira e aberto para comunidade assistir e conhecer o esporte. Os participantes foram inscritos antecipadamente e serão três categorias: duplas femininas iniciantes, duplas masculinas iniciantes e duplas mistas iniciantes.

A premiação será com medalhas para os três primeiros lugares de cada categoria. Também haverá apresentação de karatê e capoeira no período da tarde às 15h.

Regional Cajuru

Das 8h às 10h e das 13h às 15h, no Parque Olímpico do Cajuru, serão ministradas aulas de BMX do programa EE10 para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br.

Das 15h às 16h, o horário é voltado para a experimentação da pista pelo público em geral (pessoas sem experiência no esporte). É permitida a prática com bicicleta e equipamentos próprios, desde que sejam aprovados pelo professor antes da prática. O professor instruirá a parte da pista em que a prática será permitida. Não há empréstimo de bicicletas e materiais neste horário. Não necessita matrícula prévia.

Das 10h às 12h e das 16h às 18h a pista é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água.

DOMINGO (5/2)

Lazer no Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em sete pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, na Praça Afonso Botelho, Passeio Público e também no Parque Yberê, no Campo de Santana.

No Barigui, as atividades serão no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Passeio Público, em frente ao Coreto Digital. No Lago Azul, no campo de futebol. No Parque Yberê, as atividades serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas, entre outras atividades.

Regional Matriz

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.