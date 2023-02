Considerado um dos modelos mais populares do mercado, o fogão de piso se destaca pela sua versatilidade, tradição nos lares e uma ampla variedade de opções com design e recursos. Mas quais as vantagens desse modelo? Como escolher o fogão ideal? Qual a quantidade de bocas indicadas para cada família? Tendo essas questões em vista, a Mueller, empresa brasileira com mais de 70 anos de história e tradição no Brasil, adianta que a escolha do fogão ideal para a cozinha requer uma avaliação prévia cuidadosa e detalhista, tendo em vista as necessidades de cada lar em relação ao produto. A opção por um fogão de modelo adequado garantirá um melhor aproveitamento de espaço, além de adicionar beleza para a decoração da cozinha e proporcionar mais momentos agradáveis e práticos ao cozinhar. Apresentando as vantagens e diferenciais do fogão de piso, a Mueller preparou também dicas para escolher o fogão de piso perfeito para o seu ambiente. Confira! Múltiplas vantagens

Estiloso, o Fogão Mueller 5 Bocas Piacere, com mesa Inox, conta com queimador central com superpotência proporcionando um preparo ainda mais rápido para as refeições. | Foto: Divulgação Mueller

Verificar a classificação energética do eletrodoméstico escolhido, planejar e medir o espaço e garantir a comodidade ao preparar e servir as refeições são alguns dos fatores que devem nortear a escolha do fogão perfeito. Tendo esses elementos em vista, o fogão de piso se torna uma excelente escolha para ambientes onde a versatilidade e o bom custo x benefício são prioridades. Diferente do fogão de embutir e dos cooktops, o design do fogão de piso inclui pés para suporte. Desta forma, o recurso permite utilizar o fogão de piso sem a necessidade de instalar o eletrodoméstico em uma estrutura de marcenaria planejada ou bancada na cozinha: Fácil de transportar de um espaço para outro na casa, o fogão de piso também é a escolha ideal para quem gosta de mover o eletrodoméstico para limpar e para quem vive em um imóvel alugado. “Pessoas que buscam uma peça versátil e fácil de reposicionar, como é o caso de quem mora em imóveis alugados, são as que mais se beneficiam com o uso desse tipo de fogão. Além da praticidade de locomoção, o fogão de piso também torna os momentos de faxina na cozinha mais descomplicados, já que é possível arrastá-lo completamente para limpar pisos e azulejos”, explica Luciana Ferreira dos Santos, Coordenadora de Marketing de Produtos da Mueller. Outra vantagem é instalação simplificada. Grande parte das edificações já conta com a tubulação necessária para gás, bastando apenas conectar a fonte de gás ao fogão, ligá-lo na tomada e pronto, o eletro estará pronto para o uso. Tamanhos

O fogão Mueller 5 bocas Piacere Vetro, com mesa em vidro temperado, reflete a praticidade da mesa de vidro. Com este produto, o morador passa a se preocupar apenas com o cardápio das refeições! | Foto: Divulgação Mueller

Outro fator importante a se considerar o tamanho do fogão. No que se refere às medidas do eletrodoméstico, verifique se o produto escolhido caberá corretamente no espaço que disponível na cozinha. É interessante também analisar se a posição do fogão proporcionará uma experiência confortável para o usuário cozinhar em segurança. No que se refere a quantidade de bocas, ele é ainda mais versátil. Com modelos que variam entre 4, 5 ou 6 bocas, é interessante pontuar que deve se levar em consideração as necessidades individuais de cada família no momento da escolha. Para famílias grandes ou para aqueles que gostam de variar o cardápio e precisam cozinhar em múltiplas bocas ao mesmo tempo, a melhor opção é o modelo com 5 bocas. Além de dispor de uma variedade maior de potências de queimadores, os modelos com 5 bocas ainda contam também com o queimador central. São modelos com uma chama superpotente ou modelos com queimador Tripla Chama. O queimador central, maior e mais potente, é ideal para cozinhar em panelas grandes, que vão dar mais agilidade aos preparos e deixar as comidas prontas mais rápido. Já para quem mora sozinho, cozinha pouco ou casais que estão começando uma nova família, modelos de 4 bocas costumam suprir bem as necessidades do lar. Dicas para facilitar a escolha

Com um design moderno, o Fogão Mueller Decorato Vetro 5 bocas com timer, traz o requinte do vidro espelhado e do acabamento inox para a cozinha. Equipado com a potência da tripla chama, o preparo das receitas ficará muito mais rápido e prazeroso | Foto: Divulgação Mueller