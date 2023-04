(Divulgação)

Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o número de realização de procedimentos estéticos no Brasil cresceu 390% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. Este crescimento representa que questões ligadas à estética estão atingindo cada vez mais outros públicos, que antes tinham predominância apenas das classes A e celebridades. A Botocenter, franquia especializada na aplicação de toxina botulínica e que nasceu em 2019 com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C, é um exemplo de sucesso para investimento neste nicho. Em 2022, a marca fechou o ano com 29 unidades em operação e faturou R$ 30 milhões. Para este ano a companhia pretende fechar com 60 lojas vendidas e um faturamento de R$ 50 milhões.

O crescimento é estimulado por alguns fatores. “As pessoas estão com outro conceito sobre estes procedimentos e, com isso, o público tem mudado muito nos últimos tempos. Mas é importante ressaltar que o consumidor deve sempre ficar atento ao produto que está sendo utilizado e se está sendo ministrado por um especialista devidamente treinado”, explica Ricardo Matiusso, Diretor Executivo da Botocenter.

Aos interessados em investir no segmento, a Botocenter conta com três modelos de franquias: o Store in Store, no qual o empreendedor abre a unidade dentro de um comércio, como salão de beleza e academia, por exemplo; Clínica Compacta; e Clínica em Shopping. Os investimentos são a partir de R$ 97 mil, R$ 200 mil e R$ 290 mil, respectivamente.

Sobre a Botocenter

A Botocenter, franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, nasceu em 2019 na cidade de Recife com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C. Atualmente a rede está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Sergipe, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Paraná, Pará, Pernambuco e no Distrito Federal. Para saber mais, acesse: Botocenter