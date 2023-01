Albari Rosa/AEN

Uma tábua de queijos sempre é um atrativo, um item essencial na recepção, coquetéis ou em alguns lugares, como na França, na sobremesa. Em janeiro é comemorado o dia desse alimento que tem tantas variedades e pode ser ainda melhor aproveitado com um bom vinho. Por isso, no dia 19, o sommelier head do Víssimo Group, Vinícius Santiago, faz uma live nas mídias sociais da Evino com harmonização de vinhos e diferentes tipos de queijos.

O especialista destaca ainda algumas dicas para facilitar essa combinação: Com queijos frescos como feta ou ricota, que são sem casca e tem uma textura macia, cremosa, os vinhos brancos são as apostas. Vinhos como o Pinot Grigio e o Brut Charmat são boas escolhas para degustação.

Queijos à croûte fleurie, que são queijos com casca fina ou espessa, com bolor branco, vão com os vinhos Chardonnay, e Pinot Noir. Já os semiduros como Gouda ou Jarisberg, também são excelentes com o tipo Chardonnay.

Queijos duros como cheddar e pecorino romano acompanham tintos como Merlot, Tempranillo e Sangiovese. E um delicioso fondue que leva emmental, gruyére, vacherin, appenzeller e caquelon tem esses como melhor escolha: Sangiovese, Gamay, Vionginier, Chasselas e Chardonnay.

A live será no canal do youtube da @evino e também no instagram, a partir das 19h.