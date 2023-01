Barbara Guimaraes

Receitas exclusivas, com produção própria e ingredientes selecionados, esses são só alguns dos segredos para o sucesso dos sanduíches do Garden HamBargueria – São Francisco. O bar, que fica no Largo da Ordem, conta com mais de 15 opções de hambúrgueres, para todos os gostos e bolsos, com preços que começam a partir de R$ 10,50.

As novidades ficam por conta do burguer Supremo, preparado com 200g de hambúrguer de fraldinha, requeijão cremoso, batata palha, bacon e cebola roxa, servido no pão brioche com manteiga, além do Bruto, preparado com 200g de hambúrguer de fraldinha, 4 fatias de queijo muçarela derretido, alho frito, mostarda, catchup e bacon, também no pão brioche com manteiga.

Já o Smash Garden é um dos mais vendidos. Feito com pão riviera, smash burger, picles, cheddar Polenghi, cebola roxa e catchup, custa apenas R$10,50. Já o Bacon Burguer leva em sua preparação pão rivieira, hambúrguer de costela, queijo cheddar, fatias de bacon, molho barbecue e sai por R$ 16,90. Outra opção é o Cheddar Melt & Bacon, preparado no pão australiano, com hambúrguer de costela, cheddar polenghi e bacon, por R$ 19,90.

Se você não gosta de carne bovina, a sugestão é o Chicken Burguer: pão australiano, hambúrguer de frango, cebola roxa marinada no shoyu e queijo mussarela servido, R$19,90. Agora, se quer experimentar um hambúrguer diferente, peça o Blumenal Burguer: pão australiano, hambúrguer de picanha com linguiça Blumenau, cebola refogada no shoyu, alface americana, tomate, queijo cheddar e molho verde, por R$ 26,50.

E para quem não come carne, o cardápio do Garden tem o Veggie Burguer: pão rivieira, hambúrguer vegetariano (consultar opção disponível no dia), queijo muçarela, alface, tomate e cebola roxa R$ 21,50. Além de sanduíches, o Garden oferece também opções de porções, chapas e sobremesas.