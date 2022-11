Divulgação/Assessoria de Imprensa

O ceviche é um prato da culinária peruana baseado em peixe cru marinado em suco de limão ou lima ou outro cítrico. Na receita original é utilizado um pescado branco de carne firme, mas a criatividade dos chefs possibilita versões diferentes do clássico, oferecendo novos sabores e experiências.

Pensando neste preparo extremamente saboroso que se difundiu em todo planeta, do Fish*Me, bar especializado em peixes e frutos do mar, vai promover, entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro, o 1º Festival do Ceviche. Durante os cinco dias do festival, o bar vai servir quatro variações da iguaria por R$ 35 cada.

Entre os destaques do evento estão Ceviche de Camarão, preparado com cubos de peixe branco, salmão, atum, camarão no vapor, milho crocante, cebola roxa, leite de tigre com coentro, gengibre e alho, maracujá e pimenta-dedo-de-moça; o Ceviche de Salmão, feito com cubos de salmão e manga, milho crocante, cebola roxa, leite de tigre com coentro, gengibre e alho, pimenta-dedo-de-moça e gergelim; e o Ceviche de Polvo, com cubos de peixe branco, tentáculos de povo marinado cortado, milho crocante, cebola roxa, leite de tigre com coentro, gengibre e alho, pimenta-dedo-de-moça, gergelim e banana-da-terra.

Propondo uma harmonização completa, o bar trabalha com caipirinhas, drinks preparados com Gin, Clericôt e taças de vinho. Para completar a experiência, a casa recebe música ao vivo aos fins de semana, sem couvert artístico ou entrada.

O Festival do Ceviche do Fish*Me acontece de terça a domingo, entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro, na Rua General Mario Tourinho, 2465, Seminário, em frente ao Parque Barigui. Mais informações no perfil oficial do bar no Instagram (@fishmebarcuritiba).