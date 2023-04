Divulgação/Assessoria de Imprensa

A temporada do Pinhão, uma das iguarias mais amadas da região sul do Brasil já começou. Na capital paranaense, não é diferente. Seja sozinho ou como ingrediente principal de receitas, o pinhão é quase unanimidade no gosto dos curitibanos. Versátil e delicioso, o fruto das araucárias também é uma opção perfeita de petisco para os dias mais frios.

Pensando em oferecer uma opção exclusiva para os apaixonados por pinhão, o Bar Quermesse, um dos endereços gastronômicos mais badalados de Curitiba, vai promover o Festival do Pinhão do Quermesse. Entre os dias 11 e 16 de abril, quem visitar o bar terá a oportunidade de provar deliciosos pratos com pinhão desenvolvidos especialmente para o evento por preços a partir de 30 reais.

São três opções de receitas: a porção de pinhão cozido servida com bacon (R$35); o entrevero, prato típico da região sul feito com pinhão, torresmo, frango e refogado de pimentão, cebola e cenoura (R$65); e a versão exclusiva do clássico bife sujo com iscas de miolo de alcatra preparadas na chapa, com cerveja preta, pinhão e bacon (R$65).

Além das opções especiais, a casa conta com um cardápio que oferece receitas da culinária caseira com preparos extremamente saborosos, entre eles carne de onça, torresmo, bife sujo de alcatra, brusqueta e batata brava. Aos sábados, o Quermesse oferece ainda um almoço especial com preparos como feijoada, barreado e comida mineira.

O Bar Quermesse fica na Rua Carlos Pioli (nº 513), no bairro Bom Retiro, e funciona de terça a sexta, das 18h às 01h, e aos sábados e domingos, das 11h30 às 01h. Mais informações no site www.quermesse.com.br ou pelo telefone (41) 3026-6676.