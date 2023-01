Divulgação/FC Comunicação

Nas histórias de Robin Hood, Frei Tuck é um amigo do mitológico herói inglês que, armado com seu arco e flecha, percorre a floresta de Sherwood vivendo aventuras incríveis. A partir de agora, Frei Tuck é também o nome de um novo bar, que abre as portas no Alto da XV, em Curitiba. Fica na Rua Padre Germano Mayer, 1433, bem na esquina com a badalada Itupava. Abre de terça-feira a domingo, das 17h à 1h.

Localizado num dos epicentros da vida notívaga da cidade, une a descontração e o sabor da comida de boteco com um projeto moderno e toques contemporâneos. Nasce como um espaço democrático, para diferentes tipos de público, que podem aproveitar o ambiente e cardápio para um bate-papo ou mesmo um “esquenta” para a balada. A gastronomia resgata clássicos da comida de bar, enquanto a carta de drinks e cervejas se destacam entre as bebidas.

A inspiração da casa veio do folclore inglês e das lendas ao redor de seu grande o herói, Robin Hood. Pelo que se narra há séculos, o aventureiro que roubava dos reis sanguinários para dar aos pobres contava com uma série de personagens inesquecíveis. Um deles era justamente o Frei Tuck, um dos maiores “parças” de Robin. O frade nada convencional era conhecido por sua irreverência, apreço pelas bebidas e cultivo às boas amizades. “A ideia do nome é justamente essa: oferecer um bar com boa bebida, a simplicidade das melhores porções no estilo “comida de boteco” e, também, um ambiente agradável para um simples encontro entre amigos ou um esquenta pra lá de especial antes de uma festa”, conta Eder Colaço, um dos sócios da casa.

Drinks e cardápio

Além do Frei, Robin Hood tinha outros três grandes amigos: João Pequeno, Allan Dale e Will Scarlet. Esses personagens também serviram de inspiração para os drinks do bar, que levam seus nomes. São quatro shots batizados em homenagem a eles: o Robin Hood leva vodka Smirnoff e stock cassis (R$ 9), o Frei Tuck apresenta vodka Smirnoff e Monin coco (R$9), enquanto o Alan-a-Dale vai de licor 43 e licor de canela (R$ 19) e o João Pequeno traz wiskey Bourbon e licor de banana (R$ 17).

A carta de coquetéis ainda tem uma variedade de opções com gin e outros destilados, além dos clássicos Aperol Spritz, Sex on the beach e Mojito, entre outros. Entre os autorais, destaque para o La Possion (Gin, Campari, absinto, xarope de romã, soda e uva verde (R$ 21). Cerveja, chope e outros destilados completam as opções.

Para comer, o cardápio monta uma seleção de grandes ícones da chamada comida de boteco. Estão lá porções como Bolinho de mandioca com carne seca, Mandioca de bacon, Polenta frita, Anéis de cebola, Mini coxinha de frango, Costelinha Barbecue, Frango a passarinho, Torresmo, Pernil e Alcatra acebolada, entre outros. Há ainda os Estofadinhos (sanduíches com pão sírio) de Calabresa, Frango e Legumes, uma linha de hambúrgueres e até cachorro-quente. Tudo para sintetizar o verdadeiro sabor dos bares brasileiros.

Frei Tuck Bar

Endereço: Rua Padre Germano Mayer, 1433 – Alto da XV – Curitiba – PR

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 17h à 1h.

Siga: www.instagram.com/freituckbar/