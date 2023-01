Divulgação/Assessoria de Imprensa

O bolo de chocolate é tão amado que tem uma data própria. Nessa sexta-feira, 27/01, é comemorado o Dia do Bolo de Chocolate. O doce está entre os favoritos dos brasileiros, com diversas receitas. A rede Cookie Stories aposta em um clássico de nome curioso: O Devil’s Food Cake, que ganha destaque neste fim de semana com uma promoção.

Criado em meados dos anos 1880, é o oposto do Angel’s Food Cake (“comida de anjo”), que tem massa branca, por isso o “devil” no nome (diabo). Mas a sobremesa não tem nada de negativo: a massa de chocolate é bem molhada, em três camadas separadas por fudge de chocolate. A receita da Cookie Stories recebe ainda mais chocolate na massa, acentuando o sabor.

Inspirada na data, a marca preparou para este fim de semana o Chocolate Cake Weekend. De sexta até domingo (29), quem for em alguma unidade da Cookie Stories para saborear uma fatia de Devil’s Food Cake, ganhará uma calda para acompanhar o bolo. A fatia sai a R$ 24,70.