Comer, degustar, apreciar, provar. São várias as palavras que podem ser usadas para expressar o ato de trabalhar o paladar e colocar um alimento para dentro do corpo. E isso fica ainda mais saboroso quando a comida vem da diversidade de aromas, texturas e cores da gastronomia brasileira. Nesta terça-feira (18.04), data em que se comemora o Dia Mundial do Turismo Gastronômico, o Ministério do Turismo (MTur) não poderia deixar de homenagear esse segmento que conquista o coração dos turistas de todo o mundo, fazendo com que mais de 95% dos viajantes internacionais que estiveram no Brasil tenham uma avaliação positiva da culinária nacional.

O número expressivo faz jus ao turismo gastronômico no Brasil. Afinal, comer bem e trazer memória afetiva por meio dos sabores é uma das especialidades do brasileiro. A diversidade de ingredientes e a essência da cozinha herdada dos antepassados misturada com a originalidade dos cozinheiros atuais é o que faz com que o país tenha um diferencial quando o assunto é colocar comida boa na mesa.

BOM APETITE – Prova disso está nas quatro cidades brasileiras que se destacam tanto pelos temperos, que receberam o título de Cidade Criativa na categoria Gastronomia, honraria dada pela Unesco à Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Paraty (RJ) e Florianópolis (SC). Além da comida boa, essas cidades também têm como ingredientes carinho, afeto e criatividade.

Belém, antes mesmo de receber o título da Unesco, já se destacava no panorama nacional e internacional pela sua diversidade alimentar. Um dos pioneiros para divulgar a culinária é o Mercado Ver-o-Peso, que se configura como espaço latente de produção da cultura local. Lá, é possível acompanhar a chegada do açaí, conhecer vários pescados vindos da bacia amazônica, farinhas, frutas nativas, especiarias e degustar inúmeros preparos tradicionais.

Belo Horizonte, por sua vez, apesar de ser uma capital repleta de modernidade, não perdeu a conexão com a terra. Misturar ingredientes que a princípio pareciam não combinar, mas depois viram uma verdadeira dupla de sabor é uma das especialidades de quem faz gastronomia em “Bêagá”. Junte essa criatividade com o acolhimento de seu povo, e, pronto, você já vai ter o combo perfeito para nunca mais esquecer a terra dos queijos saborosos (que vai muito além dos queijos, é claro).

Em Florianópolis, o viajante vai conhecer o encontro do mar com a mesa. A refeição na Ilha da Magia é composta por alimentos e bebidas internacionais e também da produção local, com exemplos de delícias como o Berbigão, as ostras, e peixes do mar pescados ali mesmo, bem próximo ao restaurante e por pescadores locais. Com isso, o turista vai ter uma boa alimentação, vivenciar a cultura dos “manezinhos” (nativos de Florianópolis) e ainda apoiar o emprego e a renda dos moradores.

Paraty é outra cidade que faz bonito quando o assunto é prato cheio, pois ela oferece alimentos que são da região e que se transformaram em comidas típicas da cultura local, como cervejas artesanais, combuchas feitas de raízes e plantas nativas e doces tradicionais, como o Massapão e o Manuê de Bacia. O município tem essa cara de cidade pequena, mas que conta com visitantes do mundo todo, tornando Paraty uma cidade bem cosmopolita.

Outra cidade que entra para a lista das que compõem o cardápio de delícias do Brasil é São Paulo (SP). A capital paulista angariou a 3ª colocação na categoria “restaurantes” do ranking “World’s Best Cities” (à frente de metrópoles como Nova York e Londres) e conta com mais de 23 mil restaurantes com culinária de distintas nacionalidades, comida de rua, 13 cursos universitários voltados à gastronomia, além de 30% da superfície plantada voltada à agricultura familiar. A gastronomia paulistana é reconhecida mundialmente não só pelos seus números, mas sobretudo pela sua qualidade: em 2018, recebeu o título de Capital da Gastronomia pelo Sirha (Salon International de la Restauration, de l’hôtellerie et de l’ Alimentation) – e também conquistou o de Capital Ibero-Americana da Cultura Gastronômica em 2018, concedido pela Academia Ibero-Americana de Gastronomia. No mais recente ranking divulgado pelo portal Tripadvisor (2022), segundo a seleção do público no prêmio Traveller’s Choice, a “Terra da Garoa” ocupa o sétimo lugar, à frente de outras cidades como Nova Iorque (EUA), Florença (Itália) e Lisboa (Portugal).

MÃO NA MASSA – “Turistar” pela gastronomia nacional é uma delícia, mas para isso é importante que quem atue do outro lado do balcão esteja cada dia mais preparado e impulsione seus destinos turísticos gastronômicos com ideias inovadoras e estrutura adequada.

Pensando nisso, o Ministério do Turismo lançou, em parceria com o Instituto Federal de Brasília (IFB), uma websérie e uma Cartilha Técnica sobre Roteirização em Turismo Gastronômico. Os materiais tem como objetivo auxiliar gestores e profissionais que já atuam, ou desejam atuar no segmento de turismo gastronômico, a criar e desenvolver rotas, roteiros ou experiências nos diversos destinos turísticos brasileiros.

O trabalho é produto do projeto “Prospectivas para o Turismo Gastronômico no Brasil”. Com a estruturação e divulgação da cartilha e da websérie, é esperado que rotas, roteiros e experiências gastronômicas sejam ampliadas, uma vez que a gastronomia brasileira é um dos quesitos que melhor ilustram identidade do país.

O Ministério do Turismo também oferece cursos de qualificação em parceria com o SENAC/PR. Os cursos Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional, Cozinha Japonesa, e Sustentabilidade Aplicada à Cozinha totalizam, juntos, 809 vagas gratuitas. As inscrições já estão disponíveis e ficarão abertas até o dia 11 de maio.