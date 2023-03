Agência Vulgata

Os admiradores de café e pizza já possuem lugar certo para ir e encontrar os dois alimentos juntos. Neste domingo, dia 26 de março, o Caffe Raion estreia uma combinação única dos dois, e agora o cliente pode pedir sua pizza em qualquer hora do dia.

O estabelecimento localizado na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1141, em Curitiba, sempre prezou pela qualidade de seu café, e hoje estende essa preocupação também para as pizzas. As massas possuem fermentação longa, sabores únicos e são bem recheadas. Além disso, foram pensadas para facilitar a vida do cliente, servida no tamanho broto. As embalagens são ecológicas.

O que parecia uma dúvida entre amigos e familiares, hoje é uma certeza para Bruno Mion, que apostou na ideia e viu na combinação uma oportunidade de preencher um espaço único na gastronomia da cidade. “A gente une essas duas coisas para ter um impacto na sociedade. Para fazer a diferença no entorno de onde a gente está”, diz o empreendedor.

Além das pizzas, o café conta também com salgados, doces, café gelado, soda italiana, chás naturais e muitas variedades.

Sobre o Raion

A marca teve início com a loja física em 2021, dentro do Hospital de Olhos do Paraná. Bruno Mion viu no espaço a oportunidade de aliviar o pesar que um hospital traz, servindo café em um ambiente com música, descontração e saborosas opções no cardápio. Hoje a loja possui cada vez mais clientes e segue em ascensão.

Serviço:

Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1141 Curitiba, PR.

Horário: Segunda a Sexta das 07h à 18h45, Sábado das 8h às 15h.